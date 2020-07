KAD BI EDO SAMO ZNAO! Dragana Mitar noćas izašla iz Zadruge, danas se već videla sa MUŽEM SINIŠOM! A evo šta kaže na to što ju je TUŽILA ZILHA

Finalistkinja "Zadruge" Dragana Mitar tokom sinoćnjeg preseka glasova imala je, zajedno sa Brendonom, najmanju podršku publike, zbog čega je završila učešće u rijalitiju, samo nekoliko dana pre superfinala.

Na spoljnji svet se polako, ali sigurno privikava, a već danas joj se dogodilo ono što nikako nije planirala, niti se tome nadala - susret sa suprugom Sinišom Dragutinovićem, od kojeg se razvodi! Sve detalje otkrila je u razgovoru za Pink.rs.

- Išla sam do tržnog centra da obavim šta sam imala i ponovo aktiviram karticu za mobilni, pošto sam odjavila to kada sam ulazila u rijaliti... I zamisli, sretnem Sinišu! Video me je, gleda, gleda, ja onako, sa maskom, samo spustim pogled i prođem! Bože ti sačuvaj i sakloni, ovo samo meni može da se desi - kroz smeh nam je ispričala Dragana, koja se uputila kod roditelja da im "podnese raport" zbog svega što im je priredila u ovoj sezoni "Zadruge". Kako kaže, neke stvari su joj već zamerili, a ostalo će tek kada budu zaseli da porazgovaraju o njenom učešću.

Bila sam nakratko do mojih, idem sada kući na informativni razgovor. Idem sa njima da pričamo, ne znam gde udaram. Juče su mi zamerili neke stvari, nije im se dopalo moje ponašanje, što sam i donekle pretpostavila. Sad mi predstoji teži razgovor, imam i neke pozive za neka ročišta, svašta mi se nešto nagomilalo. Bitno mi je da je Jole dobro, ide u vrtić, sve je kako treba.

Čim je izašla iz "Zadruge", nastavila je da u stopu prati šta radi njen oženjeni dečko Edis Fetić. Kako kaže, primetila je promenu u njegovom raspoloženju, a po njegovom izlasku odlučiće da li će posle niza skandala nastaviti emotivnu vezu. Do tada, podržava ga u trci za prvo mesto.

- Videla sam kada sam izašla, videla sam da se umusio... Spavao je na mojoj strani kreveta, a danas je vredan, čisti dvorište (smeh). Videla sam da je bio tužan i smoren, koliko god da voli da se predstavi kao hladan. Celu noć oka nisam sklopila, pod euforijom sam još uvek. On i ja smo pričali, kad izađe napolje videćemo gde smo, šta smo, da li možemo ili ne. Čekam da svoje probleme kući reši, da se slegne situacija, da dođe sebi kad izađe... Da se sumiraju utisci, neće ni njemu biti lako, kao ni meni. Ja mu želim da ostane što duže.

Otkrili smo Dragani i da je veliku prašinu podigla informacija da je Edova supruga Zilha Karišik podnela tužbu protiv nje, kao i još uvek zakonitog muža, zbog toga što su firmu registrovali na adresu na kojoj se nalazi nekretnina koja je u njenom vlasništvu. Međutim, Dragana još uvek nije upućena u detalje.

Moraću direktno za Novi Pazar da idem, hoće me, pa to ti je (smeh)! Dobila sam neke pozive za ročišta, suđenja, ništa još nisam uzela u ruke niti iščistala, pojma nemam. Nisam upućena, ali videću. Ne plašim se, valjda su civilizovani za toliko, a ja nemam kome šta da prilazim... Videću od ponedeljka, kad budem sela s advokatom - kaže Dragana za Pink.rs.

