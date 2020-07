Posle deset meseci žestoke borbe, sinoć je u spektakularnoj završnici treće sezone rijalitija "Zadruga" pobedu odnela atraktivna Iva Grgurić, koja je iz Bele kuće izašla bogatija za 50.000 evra!

Prvi intervju dala je ekskluzivno za Pink.rs i za naše čitaoce sumirala svoje prve utiske.

- Ništa nisam spavala, sa svih strana me svi zovu, euforija još uvek traje! Nisam još uvek svesna da sam pobednica, ne mogu oka sklopiti! Iskreno, nisam znala, kao ni niko od nas, kakva je situacija spolja, kako se kotiramo. Nisam očekivala! Nisam ni mislila da neko može mene da podržava, posebno što sam otvorila dušu i prošlost svima. Mislila sam da me niko ne shvata, ali ova pobeda mi je pokazala koliko sam jaka i prihvaćena u celom svetu, spojila sam sve nacije. Ovo je dokaz da ta pravda neka postoji i da treba biti iskren! Ovo je meni donelo mnogo toga u životu, nisam još uvek ni svesna svega.

Mnogi su te osporavali zbog tvoje burne prošlosti. Šta si ovom pobedom dokazala, koju si poruku poslala i šta gledaoci mogu naučiti od tebe?

Pokazala sam da pravda pobeđuje, u kakvim god uslovima. Pravda pobeđuje, dobar čovek se uvek vidi. Smatram da sam ja taj čovek, šta god da mi se desilo i da sam prošla u životu, ja sam se suočila sa tim, priznala, pokajala... Poslala sam poruku da se može gledajući mene i nešto dobro naučiti iz mog lošeg iskustva, da sam ja sada novi čovek, puno jači, jedna nova Iva! Mnogo se toga dobrog može naučiti od mene. Narod me je zavoleo pozitivnu, iskrenu, pre svega, ma sa kakvim god ljudima da sam se borila svih ovih meseci.

Zadrugari su mesecima unazad govorili da si folirant i manipulator, a narod te je doveo do trona. Kako to komentarišeš?

Neka me je tih 40 ljudi mrzelo i gazilo deset meseci, ali mi je bitno da me je napolju toliko miliona ljudi pratilo i razumelo. Koliko god da su me zadrugari sputavali, narod me je branio.

Šta misliš, kako na tvoju pobedu gledaju Stefan Karić i Ivana Šopić?

Mislim da im nije drago, čula sam da Šopićka priča neke teorije zavere, ona je to u svojoj maloj glavi imala neke gluposti, kao i svih ovih meseci. Stefan nije loš dečko, samo se malo pogubio. Na početku je pokazao sve odlike i manire pravog gospodina, a pred kraj je pokupio negativnu svoje partnerke i sve loše se upilo u njega. To je prezentovao i eto kako je prošao. Zadnji dan „Zadruge“ je sve izašlo iz njega i pokazala se prava njegova slika. Pitala sam ga da li sam mu učinila išta nažao da mi ovako vraća, ali... Mislim da mu je malo krivo sada. Bila sam apsolutno iskrena prema njemu, a tome je koštalo, a na kraju donelo pobedu.

Mnoge je iznenadilo to što si prespavala kod Filipa. Nastavljate li vašu vezu?

Nisam spavala kod Filipa, nego u hotelu... Tu je bio i on, svratio je... Ali ne, ne smem da pričam (smeh). Ne mogu sad sve da vam otkrijem, neka to bude to. Važno je da nisam spavala kod njega. Nismo pričali još ozbiljno o našoj vezi, nastavićemo onako kako je i bilo u „Zadruzi“. Malo će me pustiti da ja sve sumiram, da mi se slegnu svi ti utisci. Moram otići i u Zagreb u skorije vreme, a sve će to doći na svoje ako bude trebalo, ako budemo videli da ne možemo jedno bez drugog.

Često si plakala zbog bivšeg dečka Marinka i jedva si čekala da izađeš iz rijalitija, da stupiš u kontakt sa njim. Da li si ga zvala?

Nisam se čula s Marinkom. Po izlasku iz „Zadruge“ nisam se ni raspitala, pošto sambila u svoj toj frci... Mislim da u skorije vreme neću da ga zovem, ne želim da budem napadna. Treba da se baziram na sebe, kad bude bilo vreme, možda ćemo se i čuti.

Autor: D. Tanasijević