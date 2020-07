Ovo se ne propušta!

Najgledanija lejt najt emisija „Ami G Show“ je na programu TV Pink i ovog utorka, uživo od 22 časa! Očekuje vas nikad uzbudljivija emisija, jer kod Ognjena Amidžića u studio stiže prva četvorka „Zadruge“ – pobednica treće sezone hiper rijalitija Iva Grgurić, drugoplasirani Marko Miljković, trećeplasirani Mensur Ajdarpašić i četvoroplasirana Anabela Atijas.

Publika u regionu je u subotu, u neverovatnom superfinalu „Zadruge 3“, odlučila da pobeda pripadne Ivi Grgurić. Sada, kada su se utisci slegli nakon pobede, Iva ce sa Ognjenom razgovarati o svim gorućim temama. Iako je rekla da ne zna da li će se njena veza sa Filipom Đukićem nastaviti i nakon izlaska iz rijalitija, Iva sa njim provodi svaki tenutak otkako je „Zadrugu“ napustila kao pobednica. Da li će uspeti da održe vezu i kada se Iva vrati u Zagreb, da li je u rijalitiju stekla nekog pravog prijatelja, šta njena okolina kaže na njeno učešće i da li joj nešto zameraju, ali i kako se sa ove vremenske distance oseća zbog žučnih svađa sa bivšim dečkom Stefanom Karićem i njegovom sadašnjom devojkom Ivanom Šopić, Iva otkriva u ovonedeljnom izdanju emisije „Ami G Show“.

Nakon što je prošle sezone u duelu sa Lunom Đogani osvojio drugo mesto, Marko Miljković je i ove godine bio vicešampion. Njegovo učešće u „Zadruzi 3“ obeležilo je druženje sa Jelenom Pešić, svađe i raskid sa Lunom, žučne rasprave sa Anabelom i Markom Đedovićem, a šta on nakon svega ima da kaže o svom učešću, na šta je ponosan, a zbog čega se kaje, ispričaće kod Ognjena u emisiji. On će govoriti i o tome kako je proveo prve dane nakon izlaska, da li je sa Lunom i njim sve u redu, da li planira da popriča sa Anabelom, kakvi su mu planovi za budućnost i da li će se družiti sa Jelenom.

Mensur Ajdarpašić je zbog svoje iskrenosti i srčanosti stekao brojne fanove, koji su ga u superfinalnoj noći doveli do trećeg mesta. Iako je pokazao i agresivnu stranu, publika mu to nije zamerila i uvek ga je podržavala. Tokom boravka u „Zadruzi“, njegova veza sa Minom Vrbaški je doživela velike turbulencije, što je dovelo do raskida. Region je bio svedok uznemirujućih scena svađa između Mine i njega, a tek nekoliko dana pred kraju su oboje spustili loptu. Koliko je zaista voli, Mensur je shvatio po njenom izlasku u superfinalnoj nedelji, a upravo ga je Mina dočekala kada je izašao iz „Zadruge“ kao treći. Da li planira da vezu sa njom nastavi uprkos svemu, šta mu je porodica rekla o učešću i svađama i da i planira da život nastavi u Beogradu ili Baru, Mensur otkriva u emisiji „Ami G Show“.

Ušavši u „Zadrugu“ kako bi rešila sve probleme sa ćerkom Lunom i bivšim mužem Gagijem Đoganijem, Anabela nije ni slutila da će steći toliko podršku publike. Anabela je tokom svog učešća u „Zadruzi“ ispričala svoju stranu priče i sve što je preživela, a publika je prepoznala njenu bol, iskrenost i borbu za ćerku, i nagradila je visokim četvrtim mestom. Da li je uspela u svojoj nameri, šta joj je donelo, a šta odnelo učešće u „Zadruzi“, da li je imala priliku da priča sa Lunom i da li postoji ikakva šansa za pomirenje sa Markom, Anabela će ispričati u razgovoru sa Ognjenom.

Očekuje vas mnogo iznenađenja, zato ne propustite još jedno uzbudljivo izdanje emisije „Ami G Show“ večeras uživo od 22 časa na TV Pink!

Autor: M. Đ.