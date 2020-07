PINK.RS PAPARACO! Teodora Džehverović uhvaćena u javnosti sa novim dečkom! Evo šta su košarkaš i pevačica radili! (VIDEO)

Više se ne skrivaju!

Javnost je juče počela da nagađa da je pevačica Teodora Džehverović u vezi sa košarkašem Ninom Čelebićem već neko vreme, a iako to zvanično nije potvrdila, ona je na svom Instagram nalogu okačila snimak na kom se vidi muška ruka sa tetovažama isitim kakve on ima. Pored toga, i on je objavio njihovu zajedničku fotografiju na storiju.

Ovim gestovima su njih dvoje potvrdili da su zajedno, a pre nekoliko minuta paparaco našeg portala uhvatio ih je u šetnji u Knez Mihailovoj ulici. Oni su šetali jedno pored drugog, a i više je nego očigledno da su u vezi. Pogledajte i procenite sami.

Autor: O.B./ N.V.