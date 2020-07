"ZAVRŠILA SAM S LAŽOVOM I MANIPULATOROM" Maja se obrušila na Janjuša, a nije štedela ni njegovu ženu (VIDEO)

Bivša zadrugarka Maja Marinković u otvorenom intervjuu za emisiju "Ekskluzivno" priznala je sve što joj je na duši, kao i razloge zbog kojih je rešila da jednom za svagda zaboravi oženjenog Janjuša, sa kojim se spetljala u "Zadruzi":

Kako kaže, verovala je u njegova obećanja koja su, ispostavilo se, bila uzaludna.

- Verovala sam u osobu koja nije vredna toga. To je moja velika greška, on je neko ko nije ispao fer prema meni, tako da sam ja na vreme ostavila “gospodina”. Završila sam sa njim, ne želim da budem sa njim. Smatram da je čovek koji nema stav, nema karakter… Ne stoji iza svoje reči - besna je Maja.

On i dalje priča da mene i dalje voli i da sa ženom svojom nema nikakav odnos, da je to samo zbog njihove ćerke, ali mene to ne zanima. Nije mi potreban čovek koji je lažov i manipulator. Nije ispao fer prema meni, tako da sam ja njega rešila da ostavim. Shvatila sam svoju grešku… Rekao mi je da me voli, da voli samo mene, da je najbolje da kažemo da se ne viđamo i ne čujemo zbog njegove ćerkice... Da ga žena ne zanima, da nema nikakav odnos sa njom sem komunikacije oko deteta. Meni nije potreban odnos sa njim u tajnosti niti želim da pristanem na takav odgovor, kada sam sa njim bila javno.

Nije joj jasno ni kako mu žena Ena preko svega prelazi, ali u to, kako kaže, neće da ulazi.

- Ako neko može da toleriše takvo veliko poniženje na nacionalnoj frekvenciji… Meni je to baš nisko, ja to nikad ne bih mogla, ali Bože moj, svako ima svoje viđenje. Mislim da je to neki interni dogovor, obostani interes.

Bilo kako bilo, shvatila je zbog čega je otac Taki bio besan na nju i dala je reč da će ispuniti svoju grešku.

Moj otac meni želi najbolje… Jednostavno, sebi nisam smela te stvari da dozvolim, bio je u pravu. Posle svega, kad sam malo bolje pogledala klipove i celu tu našu priču, naravno da je moj otac u pravu. Poslušaću ga. Bitno je da sam ja taj odnos prekinula, a sad da li je kasno ili ne… Mislim da nikada nije kasno kada se čovek iskreno pokaje - rekla je Maja za emisiju "Ekskluzivno".

Autor: D.T.