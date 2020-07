PATI ZA NEKIM SREĆNIJIM DANIMA?! Emotivna objava Anabele Atijas nateraće vas na razmišljanje (FOTO)

Dirljivo.

Na životnu priču Anabele Atijas retko ko bi mogao da ostane ravnodušan. Pevačica je rođena u bosanskom gradu Goraždu, od oca Ahmeda i majke Jadranke. Kako je sama priznala, imala je srećno detinjstvo, sve do razvoda svojih roditelja, a od tada je mnogo toga pošlo nizbrdo. Anabela je priznala da je vukla mnoge traume zbog razvoda, a potom joj se desila još jedna. Počeo je rat, a tada srednjoškolka Anabela bila je u Crnoj Gori na odmoru sa svojim dečkom. Kako je ispričala u "Zadruzi 3", on je hteo da se vrati u Goražde kako bi završio neke poslove, a ona je ostala u Crnoj Gori, gde je preko radija saznala da je on poginuo.

Anabela je potom upoznala Gagija Đoganija, a nastavak njihovog života poznat je široj javnosti.

Nakon svih burnih dešavanja koja su se desila u "Zadruzi 3", a i posle toga, između ostalog i sa njenom ćerkom Lunom Đogani, izgleda da Anabela pati za nekim srećnijim danima, kada još nije znala šta su traume. Atijasova je na društvenoj mreži Instagram objavila sliku koju su joj napravili fanovi, a bila je u formi "nekad i sad". Na gornjoj slici mogla se videti mala Anabela koja se smeje, a na drugoj slika Anabela sa skorašnjeg gostovanja u emisiji "Zadruga - Narod pita", gde je produbljen njen sukob sa ćerkom Lunom.

