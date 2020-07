PRIPREME ZA DOLAZAK NASLEDNIKA U PUNOM JEKU, SPREMNA I SOBA ZA BEBU U MADRIDU! Luka i Sofija angažovali arhitektu, a od OVIH detalja zastaje dah!

U potpunosti se posvetili planovima za dolazak naslednika na svet.

Manekenka Sofija Milošević sa prvim danima jeseni postaće majka dečaka. Fudbaler Luka Jović i njegova devojka već nedeljama vreme provode u Madridu, gde Luka poseduje velelepnu kuću sa bazenom, a spremna je i soba za bebu koja je urađena po želji manekenke.

Na dizajnu sobe za bebu radili su dizajneri enterijera, koji su i nameštaj kupili po nacrtu koji se dopao Sofiji.

- Sofija i Luka ne žele ništa da prepuste slučaju i da čekaju poslednji trenutak kako bi za dolazak sina spremili sve što im je potrebno. Odlučili su da angažuju arhitektu kako bi napravili poseban deo u kući koji će biti u potpunosti opremljen za mališana. I dok je Sofija prethodnih meseci, dok je šetala Madridom, pazarila određene stvari, od opreme do odela, arhitekta i enterijerista su napravili detaljan plan kako će izgledati soba u koju će iz porodilišta dovesti bebu. Ono što su od samog starta želeli jeste da soba bude prostrana, te da mogu da se smeste brojne igračke, ali i nameštaj koji uključuje krevetac, kolevku, kao i prostor za presvlačenje bebe, ali i sofu na kojoj će se mama odmarati. Sofijina želja je da sve bude u svetlijim tonovima, te da ne bude sve u plavim nijansama kao što je to obično slučaj kada su muška deca u pitanju. Ona ja za to da se prepliću bež, plavi i sivi tonovi. Kada je reč o porođaju, zbog aktuelne situacije na celoj planeti ona će se najverovatnije poroditi u Španiji, iako je prvenstveno bilo reči da će to biti Njujork. Oni svakako žele da njihovo mesto stanovanja bude Madrid, osim ako Luki ne promene ugovor i bude morao da se preseli u neku drugu državu. Najverovatnije će Luka prisustvovati porođaju - u dahu priča izvor blizak paru i otkriva kako izgleda njihov život poslednjih meseci u Španiji:

- Luka se posle povrede vratio na treninge, veći deo vremena dok je bio kod kuće je vežbao. Sofija mu je pomagala oko brojnih stvari, te je usavršila svoje kulinarske sposobnosti. Svakodnevno kuva njihova omiljena jela, a ostatak dana uglavnom provode na bazenu, koji je u dvorištu. Uveliko biraju ime za naslednika, te već imaju izbor od tri imena, ali će na dan porođaja odlučiti koje će biti. Uveče se vide sa prijateljima ili zajedno odu na večeru, a kada to ne čine, kod kuće gledaju filmove i serije. Ona preko dana završava obaveze oko poslovanja firme koju ima u Beogradu i biznisa oko kreiranja haljina koji je prošle godine pokrenula.

Dok nestrpljivo iščekuje rođenje sina, manekenka se posvetila i tome da svaki momenat iz života u Madridu ovekoveči na društvenim mrežama, te tako svoj nalog na Instagramu redovno dopunjuje atraktivnim fotografijama.

Sofija nabacila 12 kilograma

Iako je posao manekenke iziskivao da izgleda savršeno, Sofija je tokom trudnoće nabacila dvanaest kilograma. Međutim, višak kilograma joj odlično stoji sudeći po fotografijama koje kači na društvenim mrežama.

Autor: M.K.