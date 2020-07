ČELEBIĆ LJUBI MALU DŽEHVU, A LUDI ZA ĆERKOM POZNATOG PEVAČA?! Košarkaš između dve vatre, a Teodora uverena da je našla ONOG PRAVOG! (FOTO)

Pevačica će poludeti kad sazna za ovo!

Teodora Džehverović i Nino Čelebić odnedavno su u vezi, međutim, prema pisanju pojedinih medija - košarkaš baš voli žene, i ne može a da ne lajkuje provokativnu fotku ili dve izvesnih lepotica sa Instagrama. Prva na listi navodno je Helena Topalović, Topalkova ćerka, koja mu se navodno i sviđa bez obzira na to što je zvanično s malom Džehvom.

- Nino je veliki ženskaroš. Iako ima devojku, voli da se udvara drugim ženama. Verujte mi, nije samo Helena na njegovoj meti. Na Instagramu lajkuje fotke svih devojaka koje se razgolite - tvrdi izvor blizak Ninu.

- Ne znam da li je pisao Heleni, ali me ne bi iznenadilo da je to učinio. On je na takav način započeo kontakt i sa Teodorom. Prvo su se dopisivali preko Instagrama, pa su razmenili brojeve telefona, a vezu su započeli čim su se prvi put uživo videli. Rekao mi je da je veran Teodori, ali tu naviku da lajkuje slike devojaka na Instagramu ne može da promeni - nastavlja izvor.

Teodora, sa druge strane, hvali dečka na sva usta. Skoro je istakla da je našla mušku verziju sebe i da je veoma ponosna što je baš sa njim.

- Ponosna sam što sam pronašla takvog dečka! Kupilo me je to što zna da svira klavir, ali najbitnije je da smo se nas dvoje tako brzo ukapirali da imam utisak da sam pronašla mušku verziju sebe! Nino razume moj posao i može da se nosi sa pritiskom javnosti - izjavila je Teodora.

