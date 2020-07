''OVOG PUTA ME NEĆE SLOMITI'' Filip Mijatov najavio ulazak u ZADRUGU 4, pa uputio brutalnu poruku Ani Korać: Ona je moja crna prošlost! (VIDEO)

Sad je spreman da svima pokaže zube?

Nekadašnji učesnik treće sezone najgledanijeg rijalitija na našim prostorima ''Zadruga'' Filip Mijatov najavio je svoj povratak u Belu kuću. Kako kaže, on u ''Zadruzi 4'' ima samo jedan cilj i daće sve od sebe da postane poznata ličnost, a nije mogao ni da ne spomene Anu Korać, sa kojom je nekada bio u vrlo bliskim odnosima.

- Moj razlog za ulazak u ''Zadrugu 4'' je nedovršena priča, nisam bio dovoljno jak, niti sam znao dovoljno ljudi. Ja sam bio crna ovca. Ovogo puta ću dati sve od sebe, pokušaću da me niko ne sputa u tome, jer imam veliki plan. Imam plan da postanem poznata ličnost, to mi je cilj, da to iskoristim za neki biznis u Srbiji. Što se Ane Korać tiče, ona je moja crna prošlost. Uzeo sam joj ono što najviše voli, što najviše želi... Daću sve od sebe i ovog puta me neće slomiti osobe kao što su David, Dejan, Miljana - rekao je Filip Mijatov u emisiji Ekskluzivno.

Autor: M.K.