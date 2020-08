View this post on Instagram

Путуј драга моја Исидора. Тамо где идеш много те дивних људи чека. Поздрави ми Оливера. Знам да ћете ме спомињати, знам и шта ћеш му рећи. Хвала ти што сам те познавала. Путуј мила моја. Срешћемо се опет. 💔