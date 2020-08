Progovorila i o navodima da se i dalje viđa sa bivšim cimerom iz Bele kuće.

Nakon što je veliku prašinu podigla golišava fotografija još uvek zakonite supruge Marka Janjuševića Janjuša, Ene, koju je u kupaćem u sobi uslikao javnosti nepoznati muškarac, oglasila se i Maja Marinković.

Maja je ovom prilikom progovorila i o navodima da se i dalje viđa sa još uvek oženjenim Janjušem,

- Što se tiče Janjuševe žene, ja to zaista ne komentarišem. Stvarno me ta priča ne zanima. Ne znam ništa i ne želim da komentarišem ni njega, ni njegovu ženu. Za mene je to završena priča. Nismo zajedno, ne viđamo se i nemamo nikakvu komunikaciju. Naravno, ne želim mu ništa loše - poručila je Maja za Pink.rs.

