"Luna finansira Marka, on će uvek biti KOCKAR i NARKOMAN!" Miljana nije štedela Miljkovića, pa mu uputila ŽESTOKE UVREDE, Ermina ga nije čak ni branila! (VIDEO)

A bili su najbolji prijatelji!

Uzbudljiva emisija "Zadruga - Narod pita" je u toku zbog večerašnje ekipe u studiju, koju čine Miljana Kulić, Ermina Pašović i Mirko Gavrić.

Usledilo je uključenje, javila se Maja iz Zemuna, pa počela da komentariše zadrugare u studiju.

Miljana je pravo osveženje! Najveća korist od Mirka ti je da budeš dobar prijatelj sa njim, on je jako dobar čovek. Ti si najbolja kad slušaš mamu i svoje prave prijatelje. Vidiš veliku ljubav Lune i Marka - govorila je gledateljka.

Ok, ostaću sama, najbolja sam kao solo igračica. Nećete više gledati da mene negativnu, kada dam celu sebe na dlanu. Brlo zavolim ljude, i Mensuru sam poverovala, pa sam se prevarila, rijaliti je velika gluma. U rijalitiju nema pravih ljubavi. Sve je to zarad kadra. Možda ste vi fan njihov, ali sa kockarom nema budućnosti! - odgovorila je Miljana.

Miljana, zar ne vidiš da sam ironična u vezi Marka i Lune? - pitala je gledateljka.

Da je to prava ljubav, on joj ne bi priređivao onakve scene sa majkom. Luna ga finansira, narkoman je uvek narkoman - Miljana se složila.

Da li si se izvinila, Ermina, Karićima, za sve one bljuvotine? Prva si ih vređala. Ermina je sve vreme bila manipulator, da je Miljković želeo biti sa njom, ona bi bila, tolika je prijateljica Luni. Prvo je pokušala da bude sa Karićem, pa kad je videla da od toga nema ništa, udarila je na njih - komentarisala je gledateljka Erminu.

Jedino te je podržavao Marko Miljković, zato što mu trebaš za biznis, zavrćete jadnu Lunu! - dodala je ona.

Meni je Marko prijatelj, Vaše mišljenje mi ne znači, prijatelj mi je i Mirko Gavrić, Ivana Šopić i još mnogi - odgovorila je Ermina.

Maja iz Zemuna upitala je Mirka da li i on misli da mu je Ermina prijatelj, a on je naglasio da je to za njega teška reč i da je potrebno više vremena da bi se neko tako nazvao.

Autor: M.I.