Kristijan će nakon ovoga pobesneti kao ris.

Javno prepucavanje nekadašnjih cimera iz rijalitija ''Farma'' ne prestaje! Naime, Stanija Dobrojević odlučila je da Kristijanu Goluboviću odgovori na sve prozivke u poslednje vreme, a sudeći po svemu onome što mu je poručila tek nas očekuje pravi haos kada su njih dvoje u pitanju.

Kako je istakla, ona za Golubovića priprema i tužbe, a ovog puta odlučila je da ga raskrinka do srži, a nema sumnje da joj Kristijan neće ostati dužan.

- Hahaha, ovaj klovn Kristina i baron Minhauzen i dalje nastavlja s njegovim lovačkim pričama? Ovo inače nije moj način izražavanja, niti moj nivo, ali nažalost sam prinuđena da ispišem sve ovo dalje na ,,jeziku" koji će on razumeti... Ček, neki dan sam bila trudna s njim i abortirala, a sad ipak nisam bila trudna, nego pilula posle i neko me p*nio? Pa hahaha! Je l' te to mučenica od žene napala kući misleći da si bio sa mnom, pa si brže-bolje promenio ploču da nisi ti nego neko drugi? Pa tek ti ta priča ne pije vodu, retardu retardirani. Nego p*čkoooo, daj ime, prezime, sliku tog što me p*nio ili dedu što pominješ? Ajde ako si mangup?! Koliko laješ, da si nešto vredan već bi dobio metak, nego te ovi mangupi ne uzimaju za ozbiljno, sprdnja si im jer šta god kažeš znaju da lažeš! Cirkuzant i kikiriki mafija što se kurči i svađa samo sa ženama, koji se nateže s nekim Bizama-mizama kojeg klinci šamaraju po ulici, i tebe će uskoro tako... Nego, šta ćeš sledeće da izmisliš, juče trudna, danas prostitutka? Grickamo kokice i pratimo. Dragi moji, šta li će sutra naš Krile Grim izmisliti... Molim vas, budite uz nas i pratite njegove bajke u nastavcima... Pa da krenemooo... Krile, jesi priznao ženi kako si mi cvilio da bi me ženio? Da si zvao, pisao na viber, molio, smarao da se vidimo? Pa kad sam te odj*bala, sve obrisao! (April 2020, broj telefona +38166379000, verujem da će ona znati koji si broj u to vreme koristio!) Drugo, nisam ti ja Balerinka! S njom si imao javni seks u sred rijalitija, ženu varao, nos lomio, sa Farme izbacio, zapretio istinu da kaže, i ako kaže mora da laže...? Mene ne možeš! Ima da me gledaš svaki dan u rijalitiju i slušaš sa sve dokazima istinu, smeće ljudsko! Treće, meni devojci si izmafijao da mi uzmes 12 000 evra! KLOŠARU JEDAN, CELA SRBIJA TI SE ZBOG TOGA SMEJE! Glumiš nekog džeka, kavaljera, a meni si pare otimao! Ja sam za 12 000 evra dobijala poklone od mnogo većih mangupa nego što si ti, klošarčino! Da budeš zahvalan što te nisam tad prijavila za javnu iznudu i reketiranje! Kakav dogovor, kakvi poslovni saradnici?! Pereš se time, odronu, nikakav dogovor nikad postojao nije! Klasična otimačina! Al' džabe si otimao, kad i dalje nema pas za šta da te ujede! Frljaš se tu nekim ciframa, bre mogu sa sve gaćama da te kupim! A da ne pričam tek ovi muškarci sa ozbiljnim parama, svi ti se smeju breeee! Četvrto, za sve ove tvoje laži i klevete, dobićeš tužbe! Pa svoje laži dokazuj na sudu. Taman to što si otimao da mi vratiš, sa sve kamatom! Istim takvim tvojim pričama klevetali su mene i mnogo pre, pa sam vas sve dobila na sudu. Bolje da si mozak operisao nego te klempave uši! Mentalno retardirani debilu zaostao u vremenu i prostoru! Pa sad izvoli izmišljaj i laži i dalje... Toliko od mene. A imam još štošta da kažem, al' teraćemo se u rijalitiju. Istom tom gde ćeš opet da se pereš da nisi dilovao drogu u crkvi, niti krao, lagao, ženu varao... "Patološki lažov u misiji da obmane narod", al' nisu ljudi budale... Vidimo se u ''Zadruzi 4'' - poručila je Stanija za Pink.rs.

Autor: M.K.