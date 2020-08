Nije im išlo...

Milica Kemez nedavno je izašla iz bolnice, gde je imala estetsku operaciju nosa, a otkriva zbog čega je raskinula sa Borom Santanom.

- Ne bih puno da pričam o tome, uglavnom sve je ostalo isto kao u „Zadruzi“. Tu nije bilo nikakvog napretka, on ne vidi neke stvari kao ja. Želim da idem napred i poželela sam da to bude s njim. Bora ima problem oko svog stanovanja i stambenog pitanja, ja oko salona. Oboje smo nervozni, veza nam nije imala perspektivu. Poželela sam da živimo zajedno, ali do toga, nažalost, nije došlo. U javnosti se nije puštala realna slika, pisalo se da se volimo, ali u četiri zida se svađamo i dešavaju se stvari koje meni ne odgovaraju. Nemam više snage da se borim za njega - rekla je Milica Kemez u jednoj emisiji i objasnila sve o svojoj operaciji.

- Lomila sam dva puta nos, prvi put sa pet godina, a onda i sa dvanaest. Nisam mogla lepo da dišem. Sredila sam devijaciju, ali i estetski izgled kako bih sada izgledala lepše. Operacija me je koštala 3.000 evra - kaže Milica Kemez.

U javnosti se dosta spekulisalo o tome kojim se poslom bavila u Švajcarskoj. Milica je u više navrata stavila do znanja da je bila hostesa po većim noćnim klubovima.

- Demantujem sve navode da sam se bavila prostitucijom. Radila sam tamo najnormalniji posao, kao hostesa u klubovima. Čitavo veče bih dodavala pića i to je jedino što je stajalo u opisu mog posla - otkrila je ona u jednoj emisiji.

Autor: M.K.