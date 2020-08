Ovome se veoma radovao!

Iako i dalje vlada epidemija koronavirusa, situacija se polako smiruje, ali i dalje trebamo biti odgovorni. Nedavno su granice sa Crnom Gorom otvorene, te su naši građani sada u mogućnosti da odu na primorje, ali i crnogorski građani mogu bez odlaska u karantin da se vrate u svoju zemlju. To je učinio i bivši zadrugar Savo Perović, koji je posle šest meseci ponovo sa svojim najbližima, a na prvom mestu sa majkom Suzanom, poznatijom kao Blondi.

Savo je za portal Pink.rs ispričao koliko mu je teško palo to što je bio odvojen od svojih najdražih, ali i šta ga je obradovalo kada je stigao u Crnu Goru.

- Posle šest meseci sam konačno došao kući! Jedva sam čekao, moram da priznam da sam poslednja dva meseca čak upao malo u neku vrstu depresije, prehlada me je lomila dva puta, nije bila u pitanju korona, ali bio sam loše jer leto je, prosto, tradicionalno sam leti uvek kući. Karantin nisam želeo jer to tek ne bih podneo, pa sam se nadao do poslednjeg trenutka da će se promeniti nešto kao što i jeste - započinje Savo i nastavlja:

- Sada sam jako srećan jer smo svi na okupu, srećan sam što mogu konačno da plivam, uživam u jutarnjim kafama pored mora i da se sunčam, to je ono što najviše volim. Cela situacija je teška, posla je slabo ali eto, pronalazimo barem malo neke nade i radosti u nekim drugim stvarima. Sve u svemu, prepustio sam se situaciji. Primorje je pusto, prvi put za mojih 29 godina da vidim ovakvu situaciju, s jedne strane prija jer nema gužve, velikog saobraćaja, ali sa druge strane prosto je nekako prirodno da u ovom periodu ima omladine.

Savo nam je priznao da će prvih nekoliko dana provesti sa svojima, a onda će se prepustiti sebi. Kako kaže, plan mu je da ode na Adu Bojanu, gde se nalazi i najpoznatija nudistička plaža.

- Poznato je da volim da idem na Adu Bojanu i da sam nudista (smeh). Još nisam otišao, ali planiram ovih dana. Ove prve dane posvećujem porodici i prijateljima, pa onda sebi. Što se posla tiče, postoje neke ponude za neke dnevne varijante koje su po zakonu za trenutnu situaciju, tako da će biti par nastupa jer sam se i sam uželeo pevanja i mikrofona - zaključio je Savo za Pink.rs.

Autor: Nemanja Vujčić