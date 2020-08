JELENA PEŠIĆ OTVORILA DUŠU: Progovorila o sukobu sa Zoricom Marković, pa otkrila šta misli o odnosu Stefana Karića i ove bivše zadrugarke!

Sve ispričala!

Gošća Bore Santane u večerašnjom "Amneziji" je Jelena Pešić, koja je na početku emisije otvorila dušu i progovorila o aktuelnim stvarima.

O LJUBAVI

- Da, crveno sluti na radost, zaljubljena nisam baš, ali ima tog nekog ko se odvaja u mojoj glavi. Ali nećemo još o tome, ja volim da pustim moje hejtere da mozgaju, pa dođu do pogrešnih informacija i onda su mi smešni.

O ZORICI MARKOVIĆ I TUŽBAMA

- Kada sam prvi put bila uvređena, zasmetalo mi je, ali sad me više ne zanima. Oni pravi ljudi i prijatelji znaju ko sam, šta sam i to je to. Ja mogu za druge isto da pričam, ali me ne zanimaju i ne želim da gubim vreme na to. Ja neću da nastavljam, posle te emisije su me zvali, ja se nisam oglasila jer ne želim da se bavim time. Što se tiče budućnosti, ne možemo sesti i popričati, ja njoj mogu sve da oprostim na moj račun, ali to što je moj brat preplakao emisiju i uvrede su bile na račun moje porodice, to ne mogu da oprostim.

- Ja sam bila u fazonu tad, rekla sam da ću je tužiti jer mogu da je dobijem na sudu, ali iskreno to vreme koje bih potrošila sa njom sudeći se, radije ću potrošiti na druge ljude. Ali ubuduće ako se moje ime spaja sa gnusnim lažima, pozabaviću se time.

SA KIM SE DRUŽI POSLE ZADRUGE

- Ja ne znam šta možemo da iskoristimo jedni od drugih. Ostala sam u dobrim odnosima sa tobom, Tara, Milanče, Mlađa, Stefan, Matora, Nina Babić, zaboraviću nekog, ali sa dosta zadrugara se čujem, sa mnogima se nisam videla, ali ja sam prezadovoljna, nemamo ništa jedni protiv drugih, družimo se i to je to. Za one koji nemaju prijatelje iz rijalitija, meni je žao.

O ALEKSANDRI NIKOLIĆ I STEFANU KARIĆU

- Što bi se reklo, može da bude, ne mora da znači, kod Stefana dolaze razne drugarice. Sa Osmanom se nisam videla, Stefan i ja smo stalno na vezi. Aleks je lepa devojka i zgodna, ne mogu ja da predviđam ništa, ali smatram da je Aleks lepa. Oprostila sam Osmanu, on je čak i rekao da je u tom trenutku bio ljut, ali da sam ja za njega jedna dama.

Autor: N.V.