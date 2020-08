BUKTI SVAĐA! Osman i Ivana se prepirali oko Stefanovog "ponosa", Karić spomenuo njene afere, Šopićeva mu nije ostala dužna! (FOTO)

Rat bivše snajke i svekra ne prestaje.

Osman Karić i Ivana Šopić ne prestaju da se prepiru preko društvenih mreža. Pale su ozbiljne optužbe i teške reči, a rat je naglo buknuo kada je Ivana objavila da je videla mnogo bolje bazene od onog u vili Karića.

- Videla sam ja, bazene bolje - napisala je Ivana.- Bazen je lepši ali Stefan ima "veći" tvrđi i jači, zato sada plači - odgovorio je Osman.- Ja ne znam kakav "on" ima u odnosu na Stefanov, ali čudi me što Vi znate - odbrusila je Šopićeva.

Rasprava se tu nije završila, a Osman je odgovorio i na ovaj Ivanin stori: "On, ko je on? Nije čovek slon, nije dečko loš, igrali smo basket, šutirali na koš... Nadimak mu je Žabac, nije dečko vrabac, on te je tovario, možda s tobom vario, pljuge dobre pušio, pa te je gušio i snove ti srušio... Pitam se i dalje, ko je on".

Autor: R.L.