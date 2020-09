Smatra da je dobar frajer.

Iako je pevačica Sandra Afrika oduvek privlačila pažnju kako svojim izgledom, tako i izborom partnera, trenutno uživa u samoći.

No, s obzirom na to da važi za jednu od najlepših na našoj estradnoj sceni, logično je da ima dosta udvarača, a iako kolege ne gleda u ljubavnom smislu, ove je morala da izdvoji.

- Ne, ne volim svoje kolege u tom smislu. Evo npr, Sašu Kovačevića viđam svaki dan kod mene. Do pre par godina je bio OK, sladak dečko, simpatičan. Ali evo moram da priznam da se zadnjih nekoliko godina fizički baš sredio i baš, baš dobro izgleda. Ja sam uvek neko ko će da pohvali, ako mi se nešto svidi naravno, nema veze da li je muško ili žensko, nije bitno. Ako je nešto lepo onda je prosto lepo, nema smisla da ja to osporavam. MC Stojan isto jako dobro izgleda sada, baš je dobar frajer. Sredio se top, one tetovaže mu dobro stoje - rekla je Sandra, a da li će joj Stojan uzvratiti, ostaje da se vidi.

Autor: N.V.