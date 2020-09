Sve u krug!

U današenjem izdanju "Amnezije" gošća Bore Santane u studiju bila je Dragana Mitar, koja je govorila o tužbi koju je dobila od strane Zilhe Karišik, još uvek zakonite supruge njenog bivšeg ljubavnika Edisa Fetića.

- Jeste, juče sam dobila tužbu, bila sam sad kod advokata. Slatko sam se nasmejala, dobar je iznos taj, ali ja sam u lovi uvek (smeh). Samo me je ona tužila, dobila sam tužbu za ugled i čast i pominjanje nje, ja moram da kažem da ja nisam nju pominjala, već novinari, njen muž i još neki zadrugari. Ja sam odgovorila na tužbu, kontratužbom jer me je uznemiravala, slala poruke i zvala, tako da sam ja njoj odmah odgovorila. Ja sam svakakve tužbe dobijala, navikla sam, meni je to smešno. Sa Edom se nisam čula, ne znam da li je u Beogradu, on ne zna za tu tužbu. Ja sa njom nemam šta da razgovaram, to ću sve preko advokata, zna se tu ko će šta da dobije. Da ja uzmem da tužim svakog kog sam htela, ne bih živela ovde.

Ona je otkrila i kako njen novi dečko reaguje na sve.

- Ja sam na početku njemu rekla da ne treba da ga dotiče, to je neki moj prošli život, ja se nadam da će sve da se stiša sad. Okej se nosi, ne krijem, ja sam njega odabrala, treba meni da veruje.

Njen sin je na Zlatiboru odao da joj je krivo što mama ne spava sa njim, već sa novim dečkom a Dragana je sada objasnila o čemu se tu radi.

- Jovan je tad bio nešto ljut, mazan, nervozan, ja sam ga malo izgrdila jer je bio bezobrazan prema meni, ali to je bio skeč njegov, ja njega vodim svuda i stalno spavam sa njim, čak i malo preterano, sad hoću da mu sredim sobu i to. Daleko od toga da moje dete zapostavljam, on mi je na prvom mestu.

Inače, Edis Fetić je trebalo da bude iznenađenje i da se uključi u emsiju, ali je odbijao poziv, a onda i isključio telefon.

