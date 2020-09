''ODUVEK SU MI PRIJALE VEZE SA MLAĐIM MUŠKARCIMA ZBOG...'' Goga Sekulić objasnila zašto voli piletinu!

Mlađi joj više prijaju!

Folk pevačica Goga Sekulić krajem 2016. godine tajno se udala za 15 godina mlađeg džiu-džicu majstora Uroša Domanovića.

Goga je priznala u jednom intervjuu da joj mlađi muškaci više prijaju od starijih.

- Privlače me momci kod kojih se vidi da rade na sebi i svom izgledu. Kada se osvrnem na prethodne veze, shvatam da su mi više prijale one s mlađim momcima zbog njihove slobode i opuštenosti - priznala je Goga 2016. godine, a potom istakla da se ne zabavlja sa mlađim muškarcima, jer je to trend poslednjih godina.

- Nikada nisam bila rob trendova, ni kada je reč o modi, a još manje u emotivnom životu. Svako sreću pronalazi u onom u čemu je i traži, to je sloboda svakog pojedinca da uz sebe ima osobu koja mu prija, razlika u godinama u tom slučaju nije bitna. Iako se bavimo različitim profesijama, one imaju sličnosti jer oboje mnogo putujemo i poslovi nam se zasnivaju na komunikaciji s različitim profilima ljudi. Uz takav način života ljudi ranije sazrevaju i stiču životno iskustvo i zrelost. Kada se pronađu dve zrele i ispunjene osobe, razlika u godinama zapravo i ne postoji - naglasila je Goga.

