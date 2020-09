View this post on Instagram

Rodjena braca (picke male izdefinisane) ovaj jedan javi se kad mu trebaju pare mada poceo da radi pa ga nema 2 ipo godine ,ovaj drugi raskinuo sa djevojkom 2001 -2002 slagacu kad tacno nadja se zvala iz pirota i dalje pati u depresiji na bromazepanu je , od tad imao kracu vezu 2010 13 dana stariji bio od nje 11 godina on 26 ona 15 ...nastavio da pati,al posvetio se poljoprivredi posadio malinu 3000 sandica nabere svake godine 60 kg .a slatki su duse ...