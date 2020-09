Trebalo im je malo da shvate da su jedno za drugo!

Pevačica Svetlana Seka Aleksić i njen suprug Veljko Piljikić nedavno su proslavili deceniju bračnog života, a malo ljudi zna kako su se oni upoznali i kako je njihova ljubavna priča počela.

Seka i Veljko su zaista primer kada neko kaže da je "treći put srećan". Naime, tek kada su se treći put sreli u životu, njih dvoje su se upoznali.

Kako je Seka jednom prilikom ispričala, njima je trebalo samo tri, četiri dana da shvate da su jedno za drugo i počeli su da se zabavljaju. Od tada, oni se već 10 godina nisu razdvojili.

- Moj suprug i ja smo se tri puta videli, nisam ni znala da je on. Prvi put je bilo u klubu u Negotinu, na početku moje karijere. On je radio u obezbeđenju, držao me je za ruku i vodio do bine, ali ja sam tada bila u vezi i nisam obraćala pažnju na to ko me vodi. Druga situacija je bila kada je on živeo u Švajcarskoj kod brata. Išla je neka moja pesma na televiziji, a ćerkica njegovog brata je pogledala i rekla "Ovo je batina žena", jer je ona Veljka zvala "Bata". Treća situacija je bila u Švajcarskoj, u jednoj diskoteci, kada smo se upoznali i posle tri, četiri dana smo počeli da se zabavljamo. Od tada se nismo razdvojili, zajedno smo deset godina - rekla je pre nekoliko meseci Seka u emisiji "Magazin In".

Tako je zaista i bilo. Njih dvoje su počeli da se zabavljaju, a već naredne godine, 2010. su odlučili da svoju ljubav krunišu brakom.

Par je organizovao luksuzno venčanje u jednom beogradskom restoranu, a specijalno za njih dvoje stigle su burme iz Švajcarske vredne više desetina hiljada evra. Prstenje je izrađeno od belog zlata i optočeno briljantima. Slavlje je planirano mesecima unazad kako bi se svi gosti zajedno sa mladencima dobro proveli. Seka i Veljko su tada putem dopisa u okviru pozivnice ljubazno zamolili goste da se na svadbi ne fotografiše privatnim aparatima. Takođe su zamolili da se ne donose torte, kao i da gosti budu odeveni u smokinge, a gošće u elegantne haljine. Najveće reakcije bile su na stavku u kojoj se navodi da se na svadbu ne dovode nepozvani gosti kao i da zvanice pokušaju da izbegnu belu i roze boju na garderobi.

Usledile su godine ljubavi i poštovanja, a najveća želja da postanu roditelji im se ostvarila 2016. godine, kada je Seka nakon višegodišnjih pokušaja da ostane u drugom stanju, rodila sina Jakova. Pevačica nikada nije krila značaj vantelesne oplodnje, a više puta je istakla da je sin preslikani Veljko. Njihovu srećnu porodicu upotpunio je dolazak još jednog dečaka, kome su dali ime Jovan, i to početkom ove godine.

Deceniju kasnije, Seka i Veljko važe za jedan od najskladnijih parova na našoj estradnoj sceni, a da im sreće ne manjka ukazuju osmesi na njihovim licima.

Autor: Nemanja Vujčić