Posle više od šest meseci, vrata Sava Centra će se konačno otvoriti da se udobno smesti publika željna koncerata i predstava. Čast da prvi nastupi ima Dragan Marinković Maca sa svojom autorskom predstavom „Kakva ti je žena, takav ti je život“ koja je trebalo da se odigra u martu, pa je zbog novonastale situacije prebačena za kraj septembra.

Shodno činjenici da je na snazi dozvoljeno okupljanje do 500 ljudi, organizatori mole kupce za razumevanje, te da što pre izvrše zamenu starih ulaznica za neki od 4 ponuđena termina ili da vrate kupljene ulaznice i za njih dobiju svoj novac.

Zamena, povraćaj novca ili kupovina ulaznica se vrši od 15. septembra u 12h do 24. septembra, i to isključivo na prodajnom mestu Ticket vision na blagajni Ušća od 10h do 22h ( za one koji su kupili karte preko tickets.rs).

Broj mesta je ograničen na 500 po predstavi, mesta nisu numerisana.

Zamenom ulaznica ili kupovinom nove gledalac pristaje na epidemiološke mere koje je donela Vlada Srbije ( dolazak minimum pola sta ranije pre početka predstave, na ulazu u dvoranu vršiti će se dezinfekcija ruku i merenje temperature, obavezno je nošenje maski te međusobna distanca ).

Organizatori se unapred izvinjavaju i zahvaljuju na razumevanju što ne može sve da se sprovede kako je planirano u martu, ali se nadaju da odgovaraju ponuđene opcije i sigurni su da će publika uživati.

Presrećan sam što ću ponovo stati na scenu, i to na veliku scenu Sava Centra. Uželeo sam se publike, a i oni nas glumaca, tako da se radujem druženju. Dođite da se smejemo, zabavimo. Obećavam da će vas boleti stomak od smeha, biće i suza radosnica.... - izjavio je Maca

Autor: promo