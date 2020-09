"ŠTO MI VIŠE BRANE KONTAKT SA DECOM, TO SAM JAČA" Tanja Savić poslednjom objavom uzdrmala Srbiju, borba joj tek predstoji! POMENULA I SUĐENJE! (FOTO)

View this post on Instagram

Sto mi vise brane kontakt sa mojom decom, to sam jaca! Ne mogu mi nista! To su ljudi bez osecaja! Sve ima svoju naplatu. Ljubim vas sve puno i samo cekam datum za sudjenje! 🥳🥳🥳 #tanjasavic #ljubav #sreca #radost #mysons #myeverything 👩‍👦‍👦