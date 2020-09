Anastasija Buđić, ćerka kontroverznog zadrugara Zorana Buđića Kobre, za Pink.rs otkrila je šta zamera svom ocu, kako gleda na njegovu emotivnu vezu s dvadesetpetogodišnjakinjom, ali i zbližavanje s Nadicom Zeljković.

Navršilo se skoro dve nedelje otkako je startovala četvrta sezona "Zadruge" i zadrugari se uselili u Belu kuću, a o tome kako se Zoran Buđić Kobra snašao u rijalitiju, da li su istiniti navodi da mu je devojka mlađa čak 41 godinu, zbližavanju sa Nadicom Zeljković, ali i svađama s Marijom Kulić razgovarali smo s njegovom ćerkom, bivšom modelsicom Anastasijom Buđić.

Kako se Kobra, prema tvom mišljenju, snašao u "Zadruzi"? Postoje li neke stvari koje bi mu već na početku zamerila?

- Pravo da vam kažem, imala sam veliku tremu kako će se snaći, ali je premašio moja očekivanja i sad sam mnogo mirnija kada vidim da se jako lepo snašao. Dobila sam puno poziva od strane svojih prijatelja što iz javnosti, što ovako - svi imaju sličan komentar: "Jao što ti je tata lud i mangup, on se tamo super zeza, baš je kul". Za sada ništa specijalno ne bih zamerila, ume dobro i na šaljiv način da odgovori u kontri kada ga čačnu, pokazao je za kratko vreme da nije kompleks, da ume da se našali na svoj i tuđ račun, pa čak i kada se fino našale sa njim - tu bih se osvrnula na situaciju Miki u ulozi drveta (smeh)! Ono što bih mu mrvu zamerila jeste što voli svima sve da učini, pošto je dobar čovek, ali bojim se kako u životu, tako i u rijalitiju s vremenom može da mu se obije o glavu.

Sve je prisniji sa Nadicom Zeljković, Kijinom mamom, sa kojom provodi dosta vremena. Čini se da joj se udvara s vremena na vreme, mnogi njihove razgovore tumače kao flert. Kako gledaš na to i misliš li da će moći dodatno da prodube njihov odnos?

Odnos tate i Nadice interesantan je kako meni, tako i čitavoj naciji. Ako je verovati komentarima koje čujem, njih dvoje su jako harizmatični, šaljivi, imaju zdrav i simpatičan odnos za gledaoce kako mlađe, tako i starije. Za sada zrače šaljivom i dobrom energijom. Što se mene lično tiče, zabavni su mi, često me nasmeju svojim opaskama. Mislim da su se našli i generacijski, za druženje i brže i kvalitetnije provođenje vremena u "Zadruzi", pošto unutra ima više mlađeg sveta. Ne verujem da može doći do nečeg više od prijateljstva, pošto tatin tip su mlađe devojke. Prosto bi me iznenadilo nešto drugacije.

Pomenula si mlađe devojke... Kobra je šokirao sve kada je priznao da napolju ima devojku koja je od njega mlađa čak 41 godinu! Kako ti gledaš na njegovu vezu sa devojkom mlađom od tebe, koja si mu ćerka?

Godine sa ljubavlju nemaju nikakve veze. Važno je da mu je svaka devojka pozamašno punoletna, a sada koliko je mlađa od njega to i nije toliko značajno. Na sve gledam kul i nikom ne sudim, jednostavno svoju porodicu, prijatelje volim da vidim srećne, a kada su ljudi srećni tu predrasudama i dodatnim mišljenjima nema mesta.

Marija Kulić ga je nazvala perverznjakom i matorom drtinom, sa njom je imao ozbiljnu raspravu. Kako komentarišeš njihov sukob i to što mu pojedini zadrugari zameraju to što gleda mlade devojke i, kako kažu, nepristojno se izražava?

Tata ume ponekada drčnije da se izražava, ali mu je to profi deformacija zbog posla i kruga ljudi u kojem se kroz posao kreće. Biti paparaco iziskuje takvo ponašanje, mekane karakterno osobe ne mogu tim poslom da se bave. Vrlo je kompetentan za modu, fotografiju i žensku lepotu jer to mu je posao, da prepozna. Gledanje koliko znamo nije zabranjeno, gleda ih ko cimerke, ne gleda ih na ružan i degutantan način. To on sebi nikada ne bi dozvolio. Mislim da je Mariju i Miljanu pogodilo to što Miljani nije dao poene na izboru za Miss "Zadruge". Tu su se iskompleksirale i osujetile bez potrebe i rekle mnogo više o sebi nego o njemu. Miljana je simpatičnog izgleda, šoumen je, ali trenutno ima 105 kg i nije realno da pored onoliko lepih i zgodnih devojaka u ovom trenutku dobije poene na izgled. Tata je lepo rekao, a to je i moje mišljenje - da se ocenjuje šou dobila bi 100 poena, a ne 12. Prema tome, samo je gledao da ispoštuje zadatak i ono što se tražilo od njega. Sačuvao je na nominacijama, što je po meni mnogo bitnije, ali to su brzo zaboravile i nazvale ga licemerom jer nisu bile objektivne.

Autor: D.T.