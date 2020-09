''OSTALA SAM JOŠ JA'' Ljupka Stević pokazala svoju prelepu SESTRU, a ovom fotkom sa njene SVADBE svima jasno stavila do znanja koliko žali što se još nije udala! (FOTO)

Nakon incidenta sa bivšim, priznala je da je imala želju da mu rodi dete, kao i da joj je on obećavao da će se razvesti od žene.

Pevačica Ljupka Stević zbog skandala koji je napravila bivšem partneru u žiži je javnosti. Ljupka je dobila zabranu prilaska, a on je u policijskoj stanici dao izjavu i otkrio da je došlo do svađe između njega i Ljupke, nakon čega je on napustio njen stan.

Javnost do sada nije bila upoznata kako izgleda Ljupkina sestra, koja je prava lepotica i podseća na našu pevačicu. Ona je pre tri godine prisustvovala venčanju svoje sestre, a fotku je javno objavila i napisala tada:

- Braća i sestre. Udala se jos jedna Stevićeva! Ostala sam još ja... - poručila je pevačica, a ovu njenu objavu možete pogledati klikom OVDE!

Autor: M.K.