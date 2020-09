"Pitanja novinara" dovela atmosferu u Beloj kući do usijanja: Cvele RASKRINKAN, Lili pokazala zube, a Paula neće znati šta ju je snašlo, kad sazna šta je Anđelo uradio sa cimerkom! (VIDEO)

Zanimljiva noć u Zadruzi.

Prethodna noć u Zadruzi dovela je do usijanja pojedine zadrugare. Od otkrivanja afera, do rasprave i pominjanja porodica, ali i do lepih momenata, pojave novih simpatija dvoje zadrugara.

Naime, tokom emisije "Pitanja novinara", Anđela Milenković Anakonda je razotkrila porno aferu Jovana Cvijetića Cveleta, i time šokirala sve zadrugare , a najviše njegovu devojku Anju Todorović. Anakonda je ispričala zadrugarima da je Cvele bio u vezi sa starijom devojkom i da joj je slao eksplicitne slike i snimke, takođe je iznela da Cvele ima porno snimak i da su ljudi mislili da je Anja na tom snimku.

Takođe još jedna svađa koja je obeležila prošlu noć je svađa Ljiljane Stevanović Lili sa Vikom Mobom. Lili je otkrila da se za sve u Vukovom životu pita njegova majka, pogotovo za izbor devojke. Naravno Vuk je sve to poricao i nastao je opšti haos. Lili je tvrdila da je sve što je rekla istina i da za to ima dokaze.

Međutim, nisu samo svađe obežile prošli noć. Iako su ga sve vreme spajali sa Paulom Hublin, Anđelo Ranković je ipak pokazao zainteresovanje za drugu zadrugarku. Naime Anđelo i Ivana Marinković su se osamili u dvorištu i pokazali simpatije jedno prema drugom. Njih dvoje su flertovali neko vreme i na kraju su počeli da ljube jedno drugo u vrat.

