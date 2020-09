ISPUNILA JOJ ŽELJU Zorana Pavić organizovala žurku u belom u čast Isidore Bjelice: Održala potresan govor, pogledala ka nebu i počela da plače (VIDEO)

Ovaj snimak rastužio je sve na društvenim mrežama.

Zorana Pavić održala je obećanja i održala žurku u čast Isidore Bjelice, koja je posle teške bolesti preminula u 52. godini. Podsećanja radi, Isidora je ranije zamolila Zoranu da posle njene smrti organizuje žurku u belom, a prijateljica joj je sada ispunila poslednju želju.

- Čuvam tvoju poruku..."Pingvi, kada odem...organizuj neku žurku u belom...znaš me, nisam ti ja za tu neku tugu i prenemaganje"... Održaću obećanje...biće žurka u belom... Kada tvoja izmrcvarena duša bude "na sigurnom"...a ti nam namigni ispod nekog ludog šešira...da je sve u redu...i da više ništa ne boli... Neponovljiva moja Pingvi... Anđeli ti sve rane zalečili... - napisala je početkom avgusta Zorana Pavić na svom Instagram profilu, a onda je usledila i žurka kojoj su prisustvovali prijatelji, ali ne i porodica pokojne književnice.

Zorana je održala i potresan govor, tokom kog se rasplakala.

- Pingvi, Isi, Dora. Nemoj da nam zameriš ako nešto ne bude onako kako si zamislila. Ja znam da ćeš se kikotati ispod nekog ludog šešira, a nećeš zameriti samo iz jednog razloga što znaš da je sve ovo večeras samo ljubav. I ko god nije shvatio da je ljubav nešto najvažnije, taj je propustio život. Beli ples, ples za tebe, a mi se vidimo tamo gore - rekla je Zorana , a preneo "Blic". Posle govora pogledala je u nebo, dok je u pozadini išao hit "The Show Must Go On" grupe "Kvin".

Zorana je posle i zaplakala. Pogledala je u nebu dok je u pozadini išla legendarna pesma "The Show Must Go On" grupe "Queen".

