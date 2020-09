OBEZBEĐENJE POLA NOĆI PROVELO U BELOJ KUĆI! Tenzije dostigle VRHUNAC zbog lančanih svađa, tresla se Zadruga do ranih jutarnjih sati!

Kao i svakog utorka, Veliki šef je i sinoć organizovao spektakularnu žurku za zadrugare, koja je bila prepuna iznenađenja. Ono što zadrugari nisu očekivali je da će ugledati i bivšu zadrugarku Erminu Pašović, koja je izvela svoju prvu numeru "Dijabola".

Na samom početku večeri sve je prštalo od romantike, a prednjačili su Nataša Radan i Anđelo Ranković, koji su se pred svima ljubili u kazinu.

Aleksandra Nikolić i Filip Car priznali su jedno drugom svoje emocije, međutim, Filip je odlučio da se u jednom trenutku povuče sa žurke. Dok je Filip bio odsutan, Aleksandra je uspela da pokrene niz svađa, koje su dovele do burnih situacija, zbog kojih obezbeđenje nije imalo mira do rane zore.

Naime, Alen Hadrović rekao je Aleksandri da je prostitutka, zbog čega ga je ova zadrugarka napala, a zbog njihove svađe orila se Bela kuća.

U isto vreme Jovana Tomić Matora izgorela je od besa, kada je od Jovane Ljubisavljević saznala da su Anđelo Ranković i Sanja Stanković tajno išli u bioskop, što je Matoru rasrdilo, kako joj niko od njih dvoje to nije rekao.

Iako se u prvi mah činilo da su se tenzije spustile, Aleksandra je ponovo sela do Alena i nastavila da ga provocira, što je dovelo do novih svađa. Obezbeđenje je sve vreme bilo prisutno, kako ne bi došlo do fizičkog obračuna.

U međuvremenu se Filip probudio, a zatekao je Aleksandru u pabu, kako se svađa sa Bojanom Savićem. Zbog ovoga je Car pokušao da nasrne na njega, a obezbeđenje ga je sprečilo.

Car je potom nastavio da urla na Aleksandru, a zatim se u svađu umešao i Alen. Filip i Alen su zaratili na krv i nož zbog Aleksandre, koja je sve vreme optuživala Hadrovića da je dvoličan, jer njoj govori loše o Filipu, dok Filipu govori loše o njoj.

Alen je zbog brutalne svađe završio u zatvoru, ali to nije sprečilo dalje sukobe. Filip je ušao u sukob sa Vladimirom Tomovićem, posle kog je i on završio u zatvoru.

Car nije dugo mogao da izdrži u zatvoru, pa je pokušao da pobegne, ali ga je obezbeđenje sprečilo. Kako će se danas odvijati dan, ostaje da ispratimo.

Autor: M. P.