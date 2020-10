Pljušte čestitke!

Pevač Sloba Vasić pre nekoliko dana potvrdio je radosne vesti da će on i njegova izabranica, lepa misica Lela Karagić, postati roditelji devojčice.

Sloba je sada na svom profilu na Instagramu podelio snimak sa ultrazvuka i emotivnom porukom dirnuo svoje pratioce.

- U životu sam svašta prošao i video. Mnogo lepih i manje lepih stvari. Doživljavao najlepše trenutke, upoznavajući moju ljubav prolazio sam kroz divne faze u našoj ljubavi itd. Zaista nam je bilo divno, sad je predivno. Ne manjka nam ljubavi, samo je veća, Bogu hvala, iz dana u dan. I onda se desi nešto što ti bukvalno okrene život za 1000 stepeni. Koliko god da sam imao želju da znam kakav je osećaj kada postaješ otac, koliko sam u stvari mislio da znam da je to sigurno predivan osećaj, da ne govorim koliko sam ceo život maštao o tome, a zapravo nisam mogao ni da predpostavim kako je. Koliko je to DIVNO I NEOPISIVO! Slušati otkucaje tog malog srca koje je u stomaku voljene, gledati kako se neverovatno okreće i gura nogicama. Bože hvala ti! Koliko ja već živim sa tom devojčicom, volim je i jedva čekam da se pojavi i kaže dobar dan ovom svetu. Mislim da ne postoji nešto što bi izmerilo tu ljubav. Mila naša, budi mi dobro do vidjanja! Čekaju te tvoji mama i tata i poludeće od te želje da te zagrle poljube i sve drugo! Daćemo sve od sebe da budeš najbolja devojčica na svetu! Volimo te više od najviše! A tebi sunce moje, šta drugo da kažem, sem hvala što postojiš! Hvala za ovaj osećaj, za sve! - poručio je Sloba putem društvene mreže Instagram, a čestitke i lepe želje pljušte na sve strane.

Autor: M.K.