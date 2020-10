Ističe da nije počinila krivično delo, ali da su je sumnjičili, a potom optužili za saučesništvo, zbog čega je odslužila svoju kaznu.

U svojoj prvoj televizijskoj ispovesti posle skandala o kojem su mesecima brujali mediji, pevačica Romana Panić otvorila je dušu Ognjenu Amidžiću u emisiji "Amidži šou" na Pinku i priznala kako se sada, posle svega, oseća.

- Apsolutno sam dobro. Nekako je ta priča po medijima bila mnogo velika, dodato je bilo raznih stvari, bilo je tu mnogo neistina. Bombastično je to izgledalo i zvučilo, verujem da su mnogi ljudi očekivali da ću doći u nekom rasulu, slomljena od svega, ali ovo iskustvo mi je donelo veću snagu i veru, na šta sam lično ponosna na sebe. Nije lako izaći nonšalantno i pričati o nekim stvarima koje nisu ni za ponos ni za primer, ali svi smo ljudi, dešava se sve i svašta. Želela sam da ispričamo konačno ovu priču i stavimo tačku na sve - započela je Romana, koja je priznala kada su počeli njeni problemi u Australiji, gde je optužena za saučesništvo u pljački bankomata.

- To je eksplodiralo u aprilu, što javnost ovde nije znala. Turistički sam otišla u Australiju, trebalo je da se vratim posle mesec dana, međutim počela je da divlja ta korona... Nisam uspela da obiđem još neke stvari, pokušala sam da produžim vizu, dobila odobrenje i sve se u par dana to desilo... Čak sam razmišljala o tome da u aprilu u Australiji odradim par nastupa. Posle pet dana i tamo je sve stalo, svi aerodromi i granice su bile zatvorene i tamo sam ostala.

Prisetila se i trenutka kada joj je policija upala u hotelsku sobu s nalogom za pretres.

- Tog kobnog 3. aprila sam bila u hotelskoj sobi, spremala se da izađem, međutim otvaraju se vrata i ulaze dva detektiva i policajci, koji kažu da imaju nalog za pretres, ja sam bila šokirana. Počeo je pretres, nađeni su neki dokazi vezani za krivično delo. Upitana sam da li ja to radim, rekla sam - nemam komentar, to nije moje. I moj partner je pokušao da me zaštiti, rekao da nisam iz tog sveta, da nemam veze s tim, međutim to kod njih nije upalilo. Odvedeni smo na informativni razgovor, gde sam ja puštena posle sat vremena jer nisu imali dokaze protiv mene. Rekli su mi da sutra treba da se pojavim u sudnici, u to i to vreme... Sutradan u 9 ujutro ponovo su došla dva ista detektiva i rekli mi:"Mi ipak imamo neke dokaze, ipak moramo da vas uhapsimo i da vam uzmemo vaš pasoš". Uvedena sam u sudnicu gde je već bio advokat, dobila sam papir da mi je oduzet pasoš, da ne smem da napustim zemlju. Dva meseca je trajala kao ta neka istraga, ustvari bila je borba za ubrzano suđenje... Čim sam puštena otišla sam da se vidim sa advokatom koji mi je objasnio da je zakon takav da mi možemo da dokažemo da sam ja nevina, ali nam je problem vreme - ako zakažemo suđenje i ja budem rekla:"Ja nisam kriva", oni bi rekli - suđenje za godinu dana... A ja bez pasoša, vize, posla... To nije bilo moguće. Rekao mi je da je najbezbolnije da priznam krivicu, da se suđenje zakaže što pre (2. jun). Oni mene optužuju za saučesništvo u ne znam ni ja čemu... - kaže Romana i dodaje:

Advokat je rekao da priznam krivicu i da ću biti slobodna, jer nemam nikakvu kriminalnu istoriju, a ovo i nije neko teško delo, nemam teške optužbe. U poslednjih pola sata suđenja sve je krenulo po zlu - ušla su dva policajca. Moja presuda je bila dve godine uslovne kazne i dva meseca zatvora. Od aprila do suđenja, dok je trajala istraga, bila sam u hotelu, jednom mesečno sam trebala da im se javim. Tad kad su mi saopštili presudu, doživela sam veliki šok, uopšte nisam znala da li sam živa.

O svom partneru, sa kojim je bila u Australiji, ne želi da govori javno.

- On nije javna ličnost, ne želi da bude i ima pravo na to. Poučena svojim prošlim iskustvom mnogo sam se opekla, čak je i moja želja da moja javnost ne zna za njega, ako već nije iz javnog života. Večeras pričamo o meni - rekla je pevačica.

Autor: D.T.