DOĐI MAMI Nataša Bekvalac se pred prepunom kafanom ljubila s OVIM MUŠKARCEM, snimak odmah završio na društvenim mrežama

Pao sočan poljubac pred svima!

Pop zvezda Nataša Bekvalac već duže vreme je sama, zbog čega je snimak na kom se u prepunoj kafani ljubi s jednim muškarcem doslovno zapalio društvene mreže i privukao veliku pažnju!

Ovaj trenutak sinoć je sasvim slučajno zabeležila Maša Terzić, ćerka Zvezdana Terzića, koja je snimala pevačicu dok je prijateljima izvodila svoj hit "Mali signali". Odlična atmosfera ponela je sve prisutne, pa tako i pop zvezdu i mladića koji su se poljubili u usta, ni manje ni više, i to pred punom kafanom!

Ipak, ovo ne znači da je došlo do krucijalnih promena na emotivnom planu novosadske Barbike - ovaj put nije reč o njenom novom emotivnom partneru, već jednom od najbližih prijatelja, na čijem se rođendanu provodila, a u jednom trenutku i latila se mikrofona. S obzirom na to da je poznato to da su godinama unazad izuzetno bliski prijatelji, poljubac "na blic" nije iznenadio većinu prisutnih, što se ne može reći za publiku na društvenim mrežama, koja je odmah pomislila da je lepa pevačica "upecala" novog frajera, što ipak nije istina.

Autor: D.T.