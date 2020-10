"NEĆU TO DA RADIM VIŠE NIKAD" Aca Lukas progovorio o romskoj svadbi na kojoj je pevao, pa izneo šokantne detalje!

Neverovatno!

Folk pevač Aca Lukas nedavno je nastupao na jednoj romskoj svadbi, o kojoj se u domaćoj javnosti dosta pričalo. On je sada odlučio da otkrije detalje sa tog veselja.

Naime, Lukas je rekao da više neće raditi na takvim slavljima.

- Mislite na romsku svadbu? Gde to ozbiljno, to su gluposti. Neću to da radim više nikad. To su bre budale! To su lopurde koje organizuju svadbu, neki Romi koji imaju love. I onda oni vrte te pare među sobom i ovi momci, par muzičara, koji organizuju svadbe po celom svetu. To sam tek sad provalio o čemu se radi. Nešto se preganjaju, prebijaju, pevači pevaju - rekao je on za "Kurir" i dodao:

- Neko dobije gažu, ja i Ceca smo dobro plaćeni. Velike pare smo dobili, ne bih ni došao ovako. Ovi kite, trpaju, stavljaju nam pare na čelo, u košulje i u brushaltere pevačicama, da bi posle njima vratili pare. Ja ne dozvoljavam da meni iko lepi na čelo novčanice, pa da mi posle traži da mu vraćam. Pravi od mene kafansku pevačicu sa Ibarske magistrale i da mu ja posle vraćam. Tako da ta veselja su takve budalaštine, gluposti, i neću više da učestvujem u tome. U stvari hoću, ali moraće da mi donesu jedno sto hiljada unapred i da sedim na bini, pevam pola sata i da idem kući.

