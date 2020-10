View this post on Instagram

Preboljela sam koronu, nisam imala simptome, neki moji prijatelji su imali jake simptome, “umirali” od nemoći, ali hvala Bogu, svi su živi. Jedna moja poznanica iz Splita je opisala svoju priču kad su ju prikopčali na respirator. Sportašica, mlada, troje djece... kaže da je poželjela umrijeti. Neki kažu da korona dolazi u još gorem obliku... Neki kažu da nam dolaze svemirci... Svašta kažu, ali vi slušajte svoju savjest i vodite brigu o sebi i drugima. Ovo je Tokyo, tamo sam bila 2002. godine. Na njihovim semaforima bi se znalo vidjeti na tisuću ljudi zbijenih jedni uz druge. Ovo je Tokyo, večeras oko 20h po njihovom vremenu. Svi su s maskama i na distanci. Možemo li mi ovako? Na tv-u nam samo brojke navedu, toliko zaraženih, toliko umrlih + toliko zaraženih za koje ni ne znaju. Liječnici i medicinske sestre su zaražene, bolnice su prepune, a ljudi s teškim bolestima, poput raka, čekaju... I svi čekamo da nam netko kaže “gotovo je”. Ali gotovo je s neodgovornošću. Molim vas, nosite maske i držite distancu. Jako volim ljude i fale mi i ljudi i koncerti, ali sad kad oboljeva tisuću ljudi po danu, sad vas volim najviše. Molim vas, nosite maske i čuvajte se. I nemojte biti jedni od “brojki”. Volim vas 💜😷 #severina