URAGANKE U PROBLEMU, NE SMEJU DA MRDNU OD SVOJIH MOMAKA Ksenija, Sanja i Ivana priznale: "Prate nas, nemamo luksuz za LASCIVNE STVARI"

Švrljanje im nije ni na kraj pameti.

Ivana Nikolić, Sanja Vučić i Ksenija Knežević, članice grupe "Hurricane", za kratko vreme pokorile su domaću scenu i uvrstile se na spisak najpoželjnijih lepotica na estradi. Ivana je odnedavno solo, dok Sanja i Ksenija imaju momke koji im pružaju maksimalnu podršku.

- Momci razumeju naš posao, gledaju nas ispred malih ekrana, čekaju da počne nastup i emisija. Ali voze nas svuda i čekaju, baš su divni - kaže Ksenija, dok Sanja ističe i da nemaju priliku da švrljaju:

Prate nas! Nemamo taj luksuz da se krećemo negde i radimo lascivne stvari, svako može da nas vidi i da javi!

Jedva su čekale povratak na scenu

Mesecima nisu nastupale zbog korone i sve uglas tvrde da su im nedostajali koncerti.

- I te kako su nam nedostajali! Jedva smo čekale da krenemo da radimo! Neki nas pitaju treba li nam odmor? Kakav odmor, dosta nam je, samo da se vratiimo ponovo nastupima. Fali nam naša publika - priča Ivana, a sa njom se slaže i Ksenija:

- Nastupi su nam najviše nedostajali, to je najlepši deo ovog posla. Poštujemo sve mere, uglavnom nastupamo na otvorenom. Smanjen je broj ljudi, razređeno je i nažalost nema slikanja sa fanovima. To nam je najžalije, ali oni to razumeju i nadamo se da će se sve uskoro vratiti u normalu.

