Ne krije nezadovoljstvo!

Pevačica Neda Ukraden pre nekoliko meseci u medijima je otvoreno izjavljivala da smatra da je pevačima potrebna pomoć, budući da su zbog pandemije korona virusa sprečeni da rade. Ovo je izazvalo oprečne reakcije njenih kolega, a pevačica se sada osvrnula na te komentare.

- Moram da kažem, pre svega, da sam, kao i većina naših ljudi, zadivljena hrabrošću i požrtvovanim radom naših lekara, sestara, medicinskih tehničara i celog tima. Ali samo glup i zao čovek nije video, razumeo da đavo zvani kovid nužno vodi do ukidanja svakog posla koji je vezan za javno izvođenje, publiku, direktne kontakte, umetnost, film, sport. I dok o sportistima i pozorištima brinu njihovi klubovi, organizacije, upravnici, ministarstva, država - o našoj muzičkoj estradnoj branši, slobodnim umetnicima, nema ko da brine - počela je Neda Ukraden, pa nastavila:

- Nama je praktično već mesecima ukinuto, odnosno suspendovano, pravo na rad. To što neki klubovi i neki pevači tu i tamo rade više potvrđuje nego opovrgava činjenicu da to nije jedino izvođenje muzike koje ne ugrožava javno zdravlje. No, nisam iznenađena reakcijama i zaletanjem mnogih kolega, jer ovde nikad nisu znali jedinstveno da artikulišu svoje stavove i kao retko gde na svoju štetu su nesložni, heterogeni, skromnog obrazovanja, a sujetni! Nekolicina je i izuzetno bogata, i kroz njih narod gleda na sve druge, normalne muzičare, skromne i porodične ljude. Nisam primetila da su ti što su im pune ruke bakšiša od po 500 evra platili porez ovoj državi, ni velikodušno kupovali respiratore i lekove. U svakom slučaju, neka se lepo odmore, naspavaju i uživaju svi oni što su srećni što zbog pandemije ne rade!

Pevačica je tokom leta boravila u Crnoj Gori, a mnogi su hvalili njen izgled u 70. godini.

- Moj izgled je moj stav o životu. Uz dobru, zahvalnu građu, koju sam nasledila od majke i oca, sve ostalo je moja muka i trud, što pazeći na ishranu, što vežbanjem, što rekreativnim bavljenjem sportom, tenisom, plivanjem i negom, naravno! Ali energija, duh, to je ključ svega. Ako ste lenji, bezvoljni i pasivni, nema tu sreće, ni dobrog izgleda - rekla je Neda.

Autor: M.K.