NAKON MILJANE, I ON NAPUSTIO ZADRUGU! Marko Đedović stigao u tužilaštvo, svi gledali u njega! (FOTO)

Kulićeva i on danas na sudu!

Kako je portal Pink.rs već pisao, Miljana Kulić rano jutros je napustila Zadrugu i uputila se u tužilaštvo. Ona je tamo saslušana u svojstvu osumnjičene po tužbi Marka Đedovića. Naime, u trećoj sezoni "Zadruge" došlo je do okršaja između Đedovića i Miljane, kada mu je ona nanela lakšu telesnu povredu i to bubicom. Zbog ovoga ju je on tužio, a danas su oboje morali da se nađu na sudu.

Miljana se prva pojavila pred sudijom, a nešto kasnije je i Marko stigao kako bi dao izjavu. Inače, Đedović se tada svađao sa Marijom Kulić, a Miljana je navela da je mislila da će je on udariti nogom pa je zato zamahnula bubicom i nanela mu laku telesnu povredu.

Autor: S.K./N.V.