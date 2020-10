NOĆ RASKRINKAVANJA! Zadrugari se suočili sa svojim LAŽIMA, HAOS trajao od početka do kraja!

Burna noć je za nama.

Kao i svakog četvrtka, zadrugari su imali prilike da gledaju klipove u emisiji "Gledanje snimaka". Veliki šef je i ovog četvrtka pripremio najzanimljive video-snimke, koji su obeležili nedelju za nama. Zadrugari su morali da se suoče sa svojim lažima, ogovaranjima, ali su isto tako gledali i smešne klipove.

Haos je nastao i pre zvaničnog početka emisije, kada je Marija Kulić, ovonedeljni vođa, napravila karambol zbog toga što se u kući nalazila kanta puna smeća. Podsetimo, Marija je svakog dana postrojavala zadrugare i davala im zadatke kako bi celo imanje bilo čisto, zbog čega je od strane zadrugara proglašena najboljim vođom. Upravo zbog ovoga je Kulićka napravila haos, jer Bora Santana nije obavio posao koji je rekao da će uraditi.

Zadrugari su nakon toga gledali snimak na kom je Jovana Tomić Matora ogovarala Sanju Stanković, zbog čega su ove zadrugarke ponovo imale žestoku svađu.

Nakon toga je prikazan snimak prisnosti Aleksandre Nikolić i Kristijana Golubovića na žurki. Podsetimo, mnogi smatraju da je ovo bilo okidač za skandalozno ponašanje Filipa Cara tokom poslednje žurke, a Aleks se ponovo pravdala da nije zaljubljena u Golubovića, a kasnije je ušla u sukob sa bivšim dečkom Filipom.

Tara Simov je tokom jučerašnjeg dana saznala da ju je Milan Janković Čorba uporedio sa "200 grama smrdljivog mesa", tj. njenu intimnu regiju. Simova se odmah suočila sa njim, a on se pravdao da to nije rekao. Žestoka svađa nastala je kada je zadrugarima prikazan snimak koji demantuje Čorbu. Reper se pravdao da je to njegov sleng, a Tara mu je zamerila što ju je po drugi put javno ponizio.

Miljana Kulić je stala u odbranu Mišela Gvozdenovića nakon što je prikazan klip u kome ga Mina Vrbaški ogovara, a zbog ovoga je došlo do sukoba između Kulićeve i Lazara Čolića Zole, koji joj je ljubomorisao.

Nakon klipa na kom Sanja brani Moniku Horvat od Lepog Miće, saznalo se da Marko Janjušević Janjuš ima simpatije prema njoj.

Vladimir Tomović odlučio je da spusti loptu sa Franom Pujasom. Netrpeljivost između ovo dvoje zadrugara pojavila se na samom početku "Zadruge", a nekoliko puta su dolazili u upitne situacije, tokom kojih su padale i Tomovićeve pretnje.

Međutim, Vladimirov mir bio je narušen zbog jednog od narednih klipova, kada je on video kako ga Rialda Karahasanović, njegova prijateljica ogovara i priča o njegovoj rijaliti igri.

Zbog ovoga je došlo do žestoke svađe između prijatelja, nakon koje je usledilo priznanje da su se poljubili.

Rialda je bila vidno razočarana Tomovićevim ponašanjem, a njihova svađa se nastavila.

Pušten je još jedan klip na kom Čorba ogovara Taru, zbog čega je ona pobesnela, pa ga je ispolivala vodom. Podsetimo, oni su do juče bili u vezi, a iako su se prijateljski rastali, Simova se šokirala kada je saznala šta je reper sve pričao o njoj još dok su bili zajedno.

Oči su bile uprte i u Lazara Čolića Zolu, koji se ponovo pravdao da nije prevario Miljanu.

Najveći haos nastao je posle klipa o Pauli Hublin i Tomi Paniću, nakon kog su svi zadrugari skočili na njih da ih osude.

Emisija se privela kraju nakon smešnih klipova, a Tomović je odmah porazgovarao sa Rialdom, Sandrom Rešić i Natašom Radan o ponašanju i prijateljstvu. Da li je njihovo pomirenje stvarno, ispratićemo narednih dana.

I ovo jutro bilo je začinjeno ljubavnim igrama. Kao i juče, Miljana Kulić i Lazar Čolić Zola završili su noć vrelom akcijom, a mira nisu imali ni Toma i Paula. Oni su ovog jutra otišli korak dalje, te su se pred kamerama otvoreno ljubili i tako pokazali da je zadatak koji su tražili samo izgovor da se zbliže.

Autor: M. P.