"SVE JE TRAJALO 12 MINUTA" Dragana Mitar progovorila o tužbama sa bivšim mužem, pa šokirala ovom izjavom!

Haos!

Nekadašnja modelsica i zadrugarka Dragana Mitar vodi nekoliko sudskih procesa sa i dalje zakonitim mužem Sinišom Dragutinovićem, sa kojim ima sina Jovana.

Dragana je podigla veliku prašinu kada je u "Zadruzi 2" boravila sa svojim bivšim dečkom Pavlom Jovanovićem, sa kojim je imala aferu tokom braka sa Sinišom, a potom je u "Zadruzi 3" imala burnu vezu sa oženjenim Edisom Fetićem Edom.

Ona je sada ispričala da je Siniša protiv nje podneo nekoliko tužbi.

- Ma, sa Sinišom milion tužbi, više ne mogu da pohvatam kad idem na koje suđenje. Tužio me je za povredu njegovog ugleda i časti, pa onda za iznošenje njegovih privatnih fotografija sa devojkom u medije, ma horor. Samo da više bude to ročište za razvod i da i to završimo. Ja sa njim ne komuniciram čak ni kada je o detetu reč. Sreli smo se u sudnici, ali svako je stajao sa svojim advokatom i gledao na drugu stranu - rekla je Dragana za "Star", pa dodala:

- Tužio me je zato što sam javno pokazala fotografije koje mi je on slao, a na kojima je sa svojom devojkom, ali moja odbrana je mnogo dobra, a njegova smešna. Bilo mi je smešno kada sam čula šta priča. Sve je trajalo bukvalno 12 minuta, a onda je svako otišao na svoju stranu. Mučno je ovo za oboje, ali nismo mogli mirnim putem da se dogovorimo jer nije hteo da ispoštuje moje zahteve.

Autor: N.V.