UBEDLJIVO! Tomović pobedio Žanu u zanimljivoj igri, zadrugarka morala ZAUVEK da napusti "Zadrugu 4" (VIDEO)

Zadrugari se srdačno pozdravili sa njom.

Nakon što je voditelj Darko Tanasijević obavio intervjue sa zadrugarima, voditeljka Dušica Jakovljević najavila je profil nominovanih duelista, Žane Đorđević i Vladimira Tomovića.

Nakon toga Darko je ponovo ušao u "Zadrugu" i otišao do sobe za izolaciju, kako bi zajedno sa Žanom i Vladimirom otišao do sale za fizičko u novom delu imanje, gde će se održati duel. Vladimir je na putu do sale govorio da ljudi u "Zadruzi" ne zaslužuju njegovu dobru stranu. Kada su došli do sale, Darko je objasnio zadrugarima u kakvoj će igri učestvovati Žana i Tomović.

Oni su na startnim pozicijama imali tri glavice kupusa, a do znaka za kraj igre, morali su da četvoronoške da otkotrljaju glavicu kupusa do kraja. Njima se nije svidela ova igra, a čak su razmišljali da je ne igraju, ali su se ipak odlučili da će učestvovati.

Oni su se spustili na pod i počeli da kotrljaju glavice kupusa, a zadrugari su ih bodrili. Vladimir je uspeo da prvi dogura jednu glavicu do cilja.

Dušica je potom pročitala rezultate Darku. Nakon dupliranja, 93% glasova publike osvojio je Tomović, dok je Žana sa 7% glasova publike morala da napusti "Zadrugu".

Ona se pozdravila sa zadrugarima i zaputila ka studiju, gde su je sačekali Dušica i njeni prijatelji.

