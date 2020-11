Novi serijal portala Pink.rs neće nikog ostaviti ravnodušnim!

Zodijak počinje znakom ovna. Ovaj znak simboliše tek rođenu individuu kojoj su potrebne ogromna energija, vitalnost i snaga da bi mogla da raste. Svest o tome da je prvi određuje kako psihološki, tako i fizički život ovna. Naime, u najdubljoj osnovi svog bića Ovan veruje da je predisponiran za vođu koji nema pravo na grešku, pa se u životu i ponaša u skladu s ovim uverenjem. Za njega ne postoji nemoguće i neostvariv cilj, odustajanje i povlačenje su reči strane njegovoj prirodi.

On je poput tek rođenog deteta, najčešće na sve one koji pokušavaju da uspore njegov ritam, ili pak ospore njegove životne postulate, reaguje galamom. Kao i dete, ne razmišlja mnogo o prošlosti, pogled mu je uvek usmeren u čudesne daljine neke idealne budućnosti čiji je, naravno on nosilac. Osobe rođene u periodu od 21. marta do 19. aprila u horoskopu su ovnovi, a mi vam donosimo spisak naših poznatih muškaraca koji su ovnovi.

Šako Polumenta

Proslavljeni pevač rođen je 27. marta i u horoskopu je ovan. Vladar ovna je Mars, koji ga nagoni da silovito i beskompromisno ruši sve prepreke, u nastojanju da realizuje svoje ideje. Čak i kada je destruktivan, Ovan nije osvetoljubiv. U večitom zapažanju novih akcija, on nema vremena da se previše bavi analizom motiva koji stoje u temelju ponašanja i delovanja ljudi koji ga okružuju.

Srđan Žika Todorović

Svestrani umetnik, glumac i muzičar, rođen je 28. marta i pravi je predstavnik ovog znaka. Ovan deluje dostojanstveno, bez obzira da li je miran ili bučan. On je direktan, egocentričan, samoljubljiv, upadljive spoljašnjosti, uglavnom visok, zaljubljiv, netolerantan,u ljubavi siguran u sebe, ambiciozan, ne voli komplikovane životne situacije.

Aco Pejović

Pevač poznat po svom izuzetnom vokalu i pesmama koje gađaju pravo u dušu rođen je 18. aprila i u horoskopu je takođe ovan. Sa ovnom je bolje izbeći konflikte, ume da bude vrlo grub, ali i vrlo delikatan ako mu je to u ličnom interesu, ili ako je iskreno motivisan, posebno u ljubavi. Voli da putuje, društven, tip sportiste, mada u ekipi mora da bude glavni. Odličan je u onome što radi, naročito ako ima sreću da se bavi nečim što mu najviše odgovara. Ako se zaposli na radnom mestu koje ga ne interesuje, inertan je i bezvoljan. Srećom po njega, uglavnom se izbori za svoje mesto pod suncem. Ma koliko da deluje otvoreno, nikada niste sigurni šta stvarno misli, jer i pored sve impulsivnosti, ume da bude i te kako oprezan, s obzirom na to da poseduje jak odbrambeni mehanizam, više na mentalnom nego emotivnom planu.

Nenad Aleksić Ša

Reper i aktuelni zadrugar rođendan slavi 11. aprila. Ovan je rođen da bude predvodnik, ne pratioc. Slično i u ljubavi: on je motivator i voli da kontroliše. Od partnerke traži priznanje za svoja dela. Pri problemima je češće agresivan nego diplomatski nastrojen, da bi došao do željenog cilja. Njegov uspeh često dolazi kroz konstantno neprihvatanje neuspeha i nesposobnosti da prihvati poraz. Ipak, gospodin OVAN ume da bude izuzetan prijatelj u dobru i zlu, i spreman je da čvrsto stoji na strani svojih prijatelja.

Milan Milošević

Voditelj "Zadruge" rođen je na dan šale, 01. aprila i u horoskopu je takođe ovan. Prava je umetnost izdržati bes ovnova. Na svu sreću, ovakvi diktatorski izlivi besa brzo prolaze. Ponašanje u stilu „ko izdrži dobro je, a ko ne – briga me", može Ovnovima doneti niz neprijatelja tokom života. Zato je od velike važnosti učiti ih saosećanju i samilosti još od ranog detinjstva. Neophodno je kanalisati tu plamenu energiju, kako bi život u bilo kakvoj zajednici bio moguć.

Mima Karadžić

Slavni glumac duva rođendanske svećice 09. aprila. Osobe rođene u ovom znaku su "mačo" u svim životnim situacijama, ostaje takav i u emotivnim vezama. Osvaja direktno, bez okolišanja. On je agresivan, energičan i neumoran. Zrači seksualnom energijom, maštovit je i dinamičan. Dobićete uzbudjenje i zadovoljstvo koje želite, ali i malo više nego što možete da podnesete.

Dženan Lončarević

Popularni pevač rođendan slavi 10. aprila i takođe je pripadnik ovog znaka. Ovan je vrlo muževan znak. Pripada onoj grupi muškaraca o kome maštaju sve devojke. Ima romantičnu predstavu o onome što želi od svoje žene ili od žena uopšte: na prvom mestu žena mora biti LEPA, pametna, pa tek onda dobra.

Slaven Došlo

Mladi, perspektivni glumac slavi divan dan 11. aprila. Ovnovi se najbolje slažu sa blizancima, vagom, vodolijom, lavovima i strelčevima, a najčešće se sukobljavaju sa rakovima, jarčevima i škorpijama. Profesije koje odgovaraju ovom znaku su: lekar, glumac, pevač, vojnik i sportista...

Lepi Mića

Pevač i zadrugar rođen je 26. marta i klasičan je predstavnik ovnova. Ovan je uvek u potrazi za jakom partnerkom koja ima dovoljno potencijala da ga izazove i mentalno i fizički. Kada dođe do ljubavi on je agresivan, dominantan, impulsivan i neumoran. Važi za dinamičnog mahera, niko ne može predvideti šta će uraditi sledeće. Partnerku ume da izvede iz takta ako nije navikla na njegova visoko energična uzbuđenja i ushićenja.

Darko Tanasijević

Voditelj "Zadruge" duva rođendanske svećice 9. aprila i on je u horoskopu ovan. Ovnovi su veoma netrpeljivi, nikako ne trpe mešanje u svoj posao, i često su u stanju agresije. Voli da se meša u tuđe odnose i hoće da vidi sve jasno, čisto i precizno. Ljubav dokazuje delima, a ne zna rečima. Partnerku osvaja brzim spontanim nastupom, pozom, uniformom ili otmenošću. Nevernost ne prašta i lako će se odlučiti za prekid veze ili braka.

Svakog radnog dana u 18 na našem portalu

