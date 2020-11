VELIKI VIP HOROSKOP PORTALA PINK.RS Prioritet im je novac, a ljubav NA POSLEDNJEM MESTU: Ovi muškarci s naše javne scene su BIKOVI (FOTO)

BIK!

Drugi znak zodijaka je bik. Bikovi su po pravilu izuzetno odlučne osobe koje naprosto znaju šta želi u svakom trenutku. Oni sve rade planski i retko kada odstupaju od ciljeva koji su zacrtali. Eventualno mogu da odstupe onda kada shvate da im je to u interesu. Budući da sve vole da proračunavaju i posmatraju u dugoročnom planu, za njih se retko kada dešavaju neka iznenađenja, posebno ne ona za koje ne bi imali rešenje.

Njima je prioritet posao, novac, ambicija, karijera, pa tek onda ljubav. To ne žnači da nisu emotivci, ali uglavnom se zaljubljuju tek u onim trenutcima kada shvate da im je karijera stabilna. Ako za vreme razvitka karijere i imaju neku emotivnu vezu, ona uglavnom bude veza koja nije toliko ozbiljna i unutar nje ne planiraju budućnost direktno. Osobe rođene u periodu od 20. aprila do 20. maja su bikovi, a mi vam donosimo spisak naših poznatih muškaraca koji su bikovi.

Đorđe Balašević

Panonski mornar, vlasnik najlepših balada, pravi umetnik među pevačima rođen je 11. maja i u horoskopu je bik. Bikovi su lepo vaspitani, drže do manira, sentimetalani i senzualani, osećani, nostalgičani, ali i posesivni, često s razlogom. Ponekad su svađalice, a mogu biti i materijalisti, ali ova osobina uvek proizilazi iz upornosti i prevelikog opreza. Sve mane im se vuke praštaju jer su neodoljivi.

Nemanja Đerić Đekson

Reper i bivši zadrugar duva rođendanske svećice 19. maja i takođe je bik. Bikovi imaju prodoran pogled, muževan izgled. Radi o pravom džentlmenu, ili bar muškarcu koji uspeva da ostavi takav utisak.

Voja Brajović

Proslavljeni glumac rođen je 11. maja i pravi je predstavnik svog horoskopskog znaka. Muškarci bikovi su verni i jednostavno stabilni, a kada imaju svoju porodicu, ona za njih predstavlja ostvarenje sna. Brižni su i kao roditelji i kao muževi. Muškarca u ovom znaku nije lako osvojiti, moraćete da date sve od sebe, jer to nije toliko „lak zadatak“. Oni vole dame odmerene lepote, velikog stila i još većeg šarma.

Marko Kon

Poznati kompozitor i muzičar rođen je 20. aprila. Malo koji znak je tako odan, veran i pouzdan kao bik, jednom stvorena prijateljstva ne raskidaju se lako, barem ne s njegove strane. Bik je pouzdan, temeljan i odmeren, i ništa ne može da poremeti njegovu mirnoću. Jednom donesenu odluku ne menja lako, a njegovi su principi čvrsti, baš kao i zemlja po kojoj hodate. Drži svoju reč i obećanje, ne menja navike i čvrsto čuva ono što poseduje.

Marko Bulat

Popularni folker rođendanske svećice duva 21. aprila i takođe je pripadnik ovog horoskopskog znaka. Bik je poznat po svojoj osobini da može da se koncentriše i po svojoj upornosti. Ovo su verovatno njegovi najjači kvaliteti. U njihovoj je prirodi da pomažu drugima, naročito kada su u nevolji. Na njih se može računati.

Šerif Konjević

Pevač je rođen 26. aprila. Kao bik koji napada matadora uzdignute glave i rasirenih nozdrva i muškarac rođen u ovom znaku se suočava sa svakim izazovom ponosno i odlučno. On je oličenje istrajnosti, odlučnosti i snage. Prema tome, izazivate ga na sopstveni rizik, jer je bik veoma temperamentne naravi i neće oklevati da je ispolji.

Saša i Dejan Matić

Braća Matić svoj divan dan proslavljaju 26. aprila i pravi su predstavnici ovog horoskopskog znaka. Bik ima velike šanse da napravi ogroman uspeh u životu, pre svega zbog svojih dobrih osobina. On mnogo uči iskustvom. Ozbiljan je i ne veruje ni u šta što je površno. Njegovo je životno pravilo da se dobro slaže i sarađuje sa drugima. To je tolerantna osoba koja obožava mir i harmoniju, naročito u svom domu. Nije preterano kritičan prema sebi, ali zato to očekuje od drugih. Bik je najčešće veoma obazriv u svemu što radi. To je osoba koja ne veruje u nepotrebne rizike. Pre nego što prihvati bilo kakvu akciju, on će prvo sve dobro odmeriti. Bik je nepokolebljiv. Osoba rođena u ovom znaku je vrlo dobra za porodicu, odgovorna je, pažljiva i voli svoje ukućane.

Svakog dana u 18 na našem portalu Sutra na portalu Pink.rs čitajte koji poznati muškarci sa domaće javne scene su rođeni u znaku blizanca, ali i šta im planete poručuju.

Autor: R.L.