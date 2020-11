Velika imena iz sveta muzike i sporta rođena su ovom znaku!

Blizanac je vazdušni znak, i kao takav zaokupljen je svim aspektima uma. Blizanac je vođen planetom Merkur koja prezentuje komunikacije, pisanje i učenje drugih. Ova planeta se brzo kreće, što ponekad znači da je blizančeva pažnja veoma kratkog daha. Zaljubljeni su u reči i ideje, pa morate staviti prst na čelo ako želite da održite korak sa tako radoznalim znakom.

Blizanci su veoma kritični i analitični, brzo kapiraju stvari i takodje brzo reaguju. Mnogo pre drugih uviđaju različite nijanse u međuljudskim odnosima, a retko kada im i sitnica može promaknuti. Intelekt, tj. mišljenje, može biti sinonim za blizance. Osobe rođene u periodu od 21. maja do 20. juna su pripadnici ovog horoskopskog znaka, a mi vam donosimo listu naših poznatih muškaraca koji su blizanci.

Novak Đoković

Prvi reket sveta rođendanske svećice duva 22. maja. Blizanac je rođen da bude veliki šmeker, šarmer i zavodnik. On jako dobro ume da vlada tim svojim talentima koji su mu dati po rođenju. Realno gledajući, njegove zavodničke sposobnosti su ogromne i one mogu biti predani kako u emotivnom odnosno ljubavnom životu, tako i u poslu. Oni to prepoznaju još u ranoj mladosti, pa obično već na samom početku karijere koriste to što su neodoljivi.

Dragan Džajić

Proslavljeni fudbaler rođen je 30. maja i takođe je blizanac. Blizanci sve propuštaju kroz intelektualni filter i tek posle obrade podataka emotivno reaguju. Odatle njihova prividna, ili bolje rečeno dvostruka priroda. Zbog nje nastaju mnoge zabune kada su blizanci u pitanju. Ona se slikovito može predstaviti kao dva lica jednog čoveka, ili kao dve strane medalje.

Zdravko Čolić

Najveća muška muzička zvezda sa ovih prostora rođendan proslavlja 30. maja. Blizanac je virtuoz u baratanju rečima i istinski maestro svake komunikacije. To nisu isprazni razgovori, ili razgovori o vremenu. Muškarac Blizanac je intelektualac, uvek traži više informacija i znanja. Lucidan, dovitljiv, i Merkurovski, muškarac Blizanac je mnogo toga ali on nikada nije dosadan.

Branislav Radonić Brendon

Rijaliti zvezda rođena je 16. juna i takođe je blizanac. Ovaj znak u najkraćem možemo opisati kao jedu rasutu energiju koju sastavlja šarm. Ako ste na njegovoj meti, nema „vam spasa“, sve dok vas ne osvoji. Neće odustati, ma koliko ga budete odbijali. Moguće je da će biti samo još uporniji, makar ga protumačili i kao blesavu osobu.

Sloba Radanović

Popularni pevač rođendan slavi 20. juna. Predstavljen dualno, muškarac blizanac je istovremeno mešavina uglađenog gospodina i večitog dečaka. Blizanac ima sposobnost da vidi obe strane bilo koje situacije, i poseduje izuzetno uravnoteženo mišljenje o svemu, pa i kontroverznim temama. Često ćete čuti blizanca kako govori o prednostima, recimo neke borilačke veštine, a zatim iznenada zaustaviti dah i nastaviti sa kontraargumentima vezano za isti sport. On nije ni čudan ni ekscentrik, ne dozvolite da vas navede na pogrešan zaključak njegova dualna priroda.

Milan Dinčić Dinča

Pevač je takođe pripadin ovog horoskopskog znaka i rođendan slavi 16. juna. Blizanac ima odličnu sposobnost da odmeri sve prednosti i mane svake situacije i obrazloži sve argumente “za” i “protiv”. Ova strana njegove prirode takođe pokazuje koliko je ponekad teško da donese odluku. Iz tog razloga blizanac svoje raspoloženje može menjati veoma brzo i hirovito. Međutim, to takođe znači da on može biti veoma fleksibilan i zadovoljan kada se stvari odvijaju svojim tokom.

Ognjen Amidžić

Popularni voditelj rođendanske svećice duva 07. juna. Blizanac je sveznalica, njegov inteligentni um je u stanju da brzo leti od projekta do projekta. Blizanac će imati i više hobija i interesovanja u kratkom vremenskom intervalu jer je radoznao iznad svega. Sve ga fascinira, veoma je radoznao i voljan da saznaje nove stvari.

Nenad Zimonjić

Teniser je rođen 04. juna i takođe je blizanac. Osobe rođene u ovome znaku su radoznale, širokog spektra interesovanja i vrlo snalažljive. Često su to pričljivi ljudi, koji dobro rade više poslova u isto vreme. Njihova pažnja teško može da se dugo zadrži samo na jednoj stvari, te zbog toga vrlo često ne završavaju sve što su započeli. To njihovo rasipanje, koje rezultira površnošću, najviše nervira njih same, mada vam to nikada neće priznati, vešto će vam dokazati da niste u pravu. Verbalno su uvek jaki i svakog protivnika tim oružjem mogu najbolje tući.

Haris Berković

Mladi pevač i dugogodišnji partner pevačice Rade Manojlović duva rođendanske svećice 09. juna. Šarmantan, naklonjen flertu i neodoljiv, blizanac ima neverovatno visoke standarde kada je suprotni pol u pitanju i može se ponašati nepredvidivo da bi sakrio svoje najdublje emocije. Intelektualnom i mentalnom, kakav u suštini i jeste, blizanac nije ležeran kada oseti da se budi strast u njemu u trenutku kada se zaljubljuje. Iz tog razloga, muškarac Blizanac se ne zaljubljuje često i lako.

