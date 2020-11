VELIKI VIP HOROSKOP PORTALA PINK.RS! Ovi poznati šmekeri su pravi LAVOVI! Evo šta im je zajedničko! SAMOUVERENI, DOMINANTNI, ZABAVNI...

Naizgled različiti, a zapravo slični...

Lav je veoma energična osoba koja ima određenu vrstu potrebe da bude lider. On teži da to ostvari i veoma je srećan kada se dogodi da bude na vrhu lestvice. Bilo da se radi o poslovnoj lestvici ili bilo kojoj drugoj koja je njima značajna. Oni svakako jesu osobe koje vole da se takmiče u svemu, ali su veoma fer i korektni.

Sunce je vladar lava zato obožava sunce u svim oblicima što je i metaforički izraz stanja njegovog ega. To može biti zdravo sa jedne strane, jer on lako traži ono što mu treba. Sa druge strane, problematično je kada lav ignoriše probleme i potrebe drugih kako bi ispunio svoje želje. Ljudi rođeni u ovom znaku moraju biti svesni svog okruženja. Osobe rođene u periodu od 23. jula do 22. avgusta su pripadnici ovog horoskopskoh znaka, a mi vam donosimo listu naših poznatih muškaraca koji su lavovi.

Saša Kovačević

Pevač i veliki zavodnik rođendanske svećice duva 27. jula i pravi je predstavnik lavova. Samouveren, bučan, dominantan, detinjast, idealista, kreativan, zabavan, muzikalan, ponosan, uobražen, dostojanstven, ambiciozan ali često lenj, to su osobine koje najbolje mogu opisati lava. Optimista je, svemu daje lični pečat, voli da sam upravlja svojim životom i da samostalno donosi odluke.

Bojan Vasković (Leksington bend)

Pevač je rođen 28. jula i takođe je lav. Lav ima velike ambicije, snažnog je duha, vitalan i energičan. Romantičan, je i plemenit, otmen, voli ekstravaganciju, da bude u centru pažnje, da ima publiku pred kojom može da se pokazuejte u najboljem izdanju. To je šarmer koji ne podnosi da budete neprimećen.

Milan Marić

Mladi i perspektivni glumac rođendan slavi 31. jula. Teško je ostati imun na lava. Topao, pun entuzijazma, društven – on je na vrhu njegovog kraljevstva. On upravo želi samo to - da bude na vrhu svega što ga zanima.

Stefan Cvijović Cvija

Reper slavi svoj divan dan 03. avgusta. Lav je dobar organizator, u svemu je prvi, često izvrstan zabavljač, glumac, otmenog držanja. Duhovit je i odan kao prijatelj.

Relja Popović

Reper je rođen 02. avgusta i takođe je lav. Lav u ljubavi drži do sebe i do svega što smatra svojim – do porodice, dece, roditelja, do svog doma. Vezuje se za partnera koji ima mnogo kvaliteta, od fizičke lepote do gracioznosti, otmenosti, obrazovanja.

Andrija Milošević

Popularni glumac vedrog duha rođen je 06. avgusta. Čovek u znaku lava vlada vama i svima ostalima i najbolje je popustiti mu. Onda prede umesto da urla i na smrt vas plaši. Raspoloženje lava se kreće od naglašene društvenosti do simpatične lenjosti kada pokušava da priguši svoje zevanje.

Bogdan Bogdanović

Naš uspešni i proslavljeni košarkaš rođen je 18. avgusta i predstavnik je ovog znaka. Lavovi imaju sportski duh koji se provlači kroz sve oblasti života, jednostavno ne dozvoljavaju mogućnost da svoj uspeh grade na neuspehu drugih ljudi. Zato je za njih veoma važno da imaju adekvatnog rivala, koji ih motiviše da oni lično budu bolji. Oni uglavnom sve planiraju dugoročno, ali ciljeve ne “zakucavaju” i planove mogu menjati, ako se okolnosti promene.

Bora Santana

Rijaliti zvezda rođendanske svećice duva 01. avgusta. Lavovi su veliki zavodnici. Zavode sa stilom, uz specifičan šarm koji se lako prepoznaje. Kada se ustreme ka osvajanju neke osobe, neće odustati, sve dok je ne osvoje.

Vojin Ćetković

Slavni glumac takođe je lav i rođen je 22. avgusta. Lavovi sve ljudske emocije koje postoje pojačavaju do maksimuma. Istovetni pristup emocijama muškarci lavovi imaju i kada su u ljubavi i kada su zaljubljeni. Ljubav za muškarca Lava predstavlja nešto krhko, lomljivo, spektakularno i dramatično. Muškarac Lav je zaljubljive prirode, voli često i duboko.

Stefan Karić

Rijaliti učesnik i veliki zavodnik divan dan proslavlja 04. avgusta. Ukoliko čekate princa na belom konju, pronaći ćete ga u lavu, jer on ima stav i emocije dostojne kraljevića. Lav će se rano osamostaliti, ali se nikada neće zaista odvojiti od svoje porodice sa kojom se redovno čuje, posećuje je i prati njene savete. Lav je pravi, odani prijatelj koji zaista čvrsto vezuje za sebe svoje drage ljude. Međutim, samo retki ljudi mogu zaista biti njihovi prijatelji, jer te teško ispratiti njihov hod ka vrhu. Takođe, lav u svoj život prima samo najbolje ljude.

Autor: R.L.