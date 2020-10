IMA RAZLOG ZA SLAVLJE I PONOS: Vesna Zmijanac dobila nešto o čemu svi pevači maštaju, Nikolija joj prva čestitala! (FOTO)

View this post on Instagram

Danas mi je dodeljena nagrada Nacionalni estradno-muzički umetnik Srbije za izuzetan doprinos narodnoj muzici. Hvala za svu podršku i ljubav koju mi pružate sve ove godine! Ako Bog da i ovo sve prođe, pevamo zajedno na koncertima u Sava Centru 20. i 21. marta. Ljubi vas i voli vaša Vesna 💋