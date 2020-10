Bilo je napeto do ranih jutarnjih časova!

Koliko god se zadrugari spremali za četvrtak veče i emisiju "Gledanje snimaka", uvek ih dočeka nešto čemu se nisu nadali. Nije drugačije bilo ni prethodne večeri. Mnoge tajne su raskrinkane, mnogi sukobi pokrenuti, dok je na neke odnose zauvek stavljena tačka.

Ljubavni parovi su takođe nešto što obeležava ovu sezonu "Zadruge", pa je Veliki šef odlučio da ih obraduje, pokazavši im najlepše scene iz njihovih veza. Tako su se prvi mladenci, Mina Vrbaški i Filip Car, susreli sa klipovima svoje svadbe, koja će zasigurno biti zapamćena. Iako je njihov odnos poprilično turbulentan, pa su i danas imali okršaj koji je odveo ka raskidu, nisu ostali imuni na ovakve scene, te su zaboravili na sve ružne momente i jedno drugom zahvalili za to u vidu poljupca pred svima.

Takođe, zadrugari su imali prilike da vide početak odnosa Sanje Stanković i Frana Pujasa, koji je vodio ka vezi. Međutim, Fran se ogradio od toga, pa zaključio da mu ipak ona ne odgovara i potpuno se okrenuo Aleksandri Nikolić. To je izazvalo buru reakcija, te su njih dve došle u međusobni konflikt.

Novopečene veze ostavile su sve sa osmehom na licu. Maja Marković i Alen Hadrović dobili su podršku cimera i aplauz, a Rialda Karahasanović i Kenana Tahirović, po mišljenju mnogih, važe za najlepši par u kući.

Dok nekima u vezi cvetaju ruže, Dragana Mitrović i Stefan Šebez nailaze na prve trzavice. Naime, na njeno iznaneđenje, zadrugarima je prikazan klip u kome je Šebez sa Natašom Radan u krevetu, otvoreno flertujući. Nije mogla da iskontroliše bes i tugu, pa je odmah usledila drama, a Dragana je završila u suzama, žaleći zbog započete ljubavi. Stefan ju je tešio i ubeđivao da tu ne postoji ništa i da se to svakako dešavalo pre zvaničnog početka njihove veze, međutim, Mitrovićeva nije želela da poklekne.

Vuk Mob napravio je neočekivanu pometnju, kada je sve šokirao svojim izlaganjem, i to o Kiji Kockar! On se, najpre, obratio njenoj majci, a onda je izneo nove detalje o njihovoj pređašnjoj aferi. Na sve izneto, Nadica Zeljković imala je da poruči samo jedno:

Kija, nisi ološ, da ti mama kaže. Ovaj ima dijagnozu ozbiljnu - poručila je Nadica.

Izgledalo je da će sve proteći, koliko toliko, u miru, međutim, došlo je do žestokog okršaja dva ljuta rivala - Kristijana Golubovića i Vladimira Tomovića. Povod je bila Tomovićeva slaba tačka, Jovana Ljubisavljević, koja je čvrsto odlučila da veruje Goluboviću i to kaže pred svima. Prvo su razmenjivali uvrede, udarali na sek*ualnost ono drugo, a kako je Tomović konstantno provocirao, obezbeđenje je moralo momentalno da reaguje i primiri Kristijana, kako ne bi došlo do ozbiljnijeg sukoba.

Čim se emisija završila, nastavili su da pričaju o tome, pa se naslućuje da na ovu raspravu tačka nije stavljena.

U nastavku pogledajte detaljnije.

Autor: M.I.