''ZA SADA SE DOBRO DRŽIM, ALI SE PLAŠIM DA ME POSLE SVE NE STIGNE'' Ljupka Stević otkrila da li se konačno suočila sa generalom Simićem, nakon SKANDALA, a onda priznala: Dobijam bračne ponude!

Još je u strahu zbog svog stanja!

Pevačica Ljupka Stević, kojoj je nedavno istekla zabrana prilaska bivšem partneru generalu Dragiši Simiću, trenutno čeka da vidi kako će se njen slučaj dalje odvijati. Pevačica je otkrila da sa Simićem komunicira samo preko advokata i da joj general nije pisao nakon jedne poruke koju joj je poslao nakon isteka zabrane komunikacije.

- Moj advokat radi na tome. Videćemo u toku sledeće nedelje da li će nešto da se završi ili će da nas zatvore zbog ove korone. Mi se nismo čuli posle njegove poruke ''da li sam se čula sa advokatom, da li je sve ok” i ništa se tu više ne dešava. To je prošla priča. Trajalo je šest nedelja i sad je sve prošlo. Ja se sada dobro držim, ali se plašim da me posle ne stigne sve to - rekla je Ljupka.

Osim toga, Ljupka je otkrila i da joj na društvenim mrežama stižu bračne ponude.

- Oko mene su samo devojke, muškarce ne viđam. Možda se nekome i dopadam sad, ali on čeka da vidi kako će da se razvija situacija. Jedino mi na društvenim mrežama pišu i udvaraju mi se. Evo baš juče mi je mnogo njih pisalo kad sam postavila pitanje u šta da se maskiram za Noć veštica. Umesto da mi pišu u šta da se maskiram, šalju mi „udaj se za mene”. To je meni slatko, ali ja ne reagujem na to. Na društvenim mrežama su izgleda svi slobodni, pa tamo pišu sve i svašta. I ranije sam dobijala bračne ponude, ali sada mi svaki drugi-treći piše „udaj se za mene'' - izjavila je Ljupka.

Autor: M.K.