Bol ne prolazi...

Pevačica Ilda Šaulić večeras je u jednom prestoničkom restoranu promovisala spot i novu pesmu ''Sad me tražiš'', a u ekranizaciji ove numere učestvovale su njene prijateljice, poznate dame - Marina Visković, Dajana Paunović i Marina Tadić.

Ilda je u intervjuu za Pink.rs govorila o novom projektu, prijateljstvu sa pevačicama i voditeljkom, koje krase njen novi spot, a prisetila se i pokojnog oca, muzičke legende Šabana Šaulića.

- Niko nema nastupe sada... Iskreno, pesma je snimljena pre četiri meseca, ako ne i jače.. Čekala je pravo vreme. Ideja je sinula preko noći, devojke su bile raspoložene da sarađujemo... Pesma je nešto što nas vodi bez obzira na okolnosti. Nas četiri smo po mnogo čemu različite, ali imamo i zajedničke stvari. Mnogi su se iznenadili kad su čuli da se družimo. Kad sedimo, kad se družimo i okupljamo po kućama volimo da pričamo o nekim životnim stvarima. To su neke teme koje nemaju veze sa muzikom i estradom i tako smo se nekako i sklopile. Mi stvarno lepo funkcionišemo - rekla je Ilda za naš portal i otkrila koja se od njih najbolje snalazi u kuhinji:

- U kuhinji se najbolje snalazi Tadićka. Ona je majstor, ona je opasna. Ozbiljan je majstor i pod hitno mora da otvori neki lep restoran i da svi idemo tamo - rekla je Ilda, pa se prisetila pokojnog oca, kralja narodne muzike Šabana Šaulića.

- To nikad nije iza mene, to je moj život... To je tuga koja će sa mnom biti ceo život. Uvek mislim na oca, nema dana da ne pomislim... - rekla je pevačica na ivici suza za Pink.rs.

U nastavku pogledajte detaljnije:

Autor: S. K. ; M.K.