SVI DETALJI UPADA izvršitelja u pevačev stan! Aci Lukasu pozlilo, odbio testiranje na koronavirus?

Ispred stana folk zvezde Ace Lukasa na Voždovcu juče se odigrala prava drama. Naime, popularnom folkeru na vratima su se pojavili izvršitelji zbog duga od 80.000 evra, koje navodno još uvek duguje jednom biznismenu.

Oni su zakucali na Lukasova vrata nešto pre podneva u pratnji šest policajaca i bravara sa bušilicom. Kada su novinarske ekipe stigle, ispred njegove zgrade na Voždovcu, zatekle su parkirane policijske automobile, kao i ekipu Hitne pomoći. Na licu mesta došlo je do saznanja da je Lukasu, koji se već osećao loše, dodatno pozlilo tokom rasprave sa izvršiteljima, zbog čega je zvao lekare.

Osim gušenja, skočio mu je i pritisak, a radili su mu i EKG koji je bio loš. Kada su novinari stigli na poslednji sprat, ispred folkerovog stana bio je veliki broj ljudi, a na vratima je stajala žena, medicinski radnik, koja je objašnjavala izvršiteljima i policiji da ne mogu da uđu u stan jer se sumnja da je pevač pozitivan na koronavirus. Na pitanje što ga ne vode u bolnicu, ona je objasnila da Aca odbija da se testira u državnoj ustanovi.

Na vratima se tada pojavila i njegova advokatica, koja je bila sa Lukasom u stanu. Policajci su je zamolili da stavi masku na lice, na šta je ona rekla da ju je skinula jer je počela da se guši od stresa. Zaplena folkerove imovine prošla je bezuspešno i odložena je do daljnjeg, pa su se izvršitelji i policija povukli, kao i Hitna pomoć.

Lukas tvdri da je vratio dug!

Sada će da zakažu novo izvršenje. Ako se to desi, ja ću da skočim sa terase! Ja neću dati pare koje nisam dužan! Ne plašim se ni njega, ni njegovih zelenaša. Pre četiri godine je dao 5.000 evra klincima u Zemunu da me prebiju sa bejzbol palicama. Ali su momci uzeli kaparu 2.500 evra i doneli meni, jer me znaju i neće to da urade. Ne bojim se takvih klošara i lažnih kriminalaca i recite mu slobodno da mi ništa ne može. Niti se bojim njega ni njegovog tutora, a on zna ko je njegov tutor. Podneću sad krivične prijave zato što su zelenaši, kamataši i zato što su uništili mnoge ljude, mene ne mogu da unište i neće me uništiti - rekao je Lukas za Telegraf.rs.