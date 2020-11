NA ESTRADI VLADA "CECIJADA", SVE SU DANAS NA ISTI KALUP Nada Topčagić isprozivala pevačice, pa žestoko potkačila ŽENU OD SULTANA

Sumnjičava je kada je uspeh mlade folk zvezde u pitanju.

Veliku pažnju javnosti izazvala je vest da je pevačica Neda Ukraden tužila Republiku Hrvatsku, grad Imotski, kao i 26 članova svoje bliže i dalje familije kako bi doibila deo nasledstva u svom rodnom mestu. I dok jedni kritikuju njen potez, drugi ga podržavaju, pa tako i njena koleginica Nada Topčagić, koja bi na njenom mestu isto postupila.

- Ako je to njena dedovina, što da je ne vrati?! Pa i vi biste sebi vratili... Nema tu, ako je moje – vrati mi, isplati me... Ma, na kraju krajeva, takva su vremena došla da nam na kraju neće trebati ništa. Samo da smo živi i zdravi, komad proje da imamo i rakiju i to je to - poručuje Nada u razgovoru za Pink.rs.

Pitali smo je i za mladu pevačicu Tijanu Milentijević, koja je ovog leta napravila pravi bum mega-hitom "Žena od sultana", koji je podelio javnost. Mnoge koleginice brzo su ovu pesmu uvrstile u svoj repertoar, dok ima i onih kojima se "sporna" pesma nimalo ne dopada, a evo šta kaže Nada:

Ne želim o tome da pričam... To su toliki neki pregledi, po sto hiljada, milijardu... Pa to onda treba da budu svetski hitovi, j*bem mu mater, meni tu ništa nije jasno. Kažu 60 miliona pregleda... Ne znam, ne pričam samo o njoj i toj pesmi, ali ti ako imaš 60 miliona pregleda, pa to treba da bude svetski hit, čoveče! Znate li vi šta je to?! I sad ti imaš neke preglede, a to se sve plaća... Daš neke pare, pa imaš neke preglede... Ne pada mi na pamet u životu, nikad ništa to nisam uplaćivala, niti ću.

Ipak, postoje mlade pevačice koje joj se dopadaju i za koje može da kaže da su joj "naslednice".

- Od mladih baš volim ovu Mladenovićku, Aleksandru. Ona je po meni... top! Ima taj glas promukao, između Cece i mene... To je taj fazon. Ona kida, ima taj nerv, napada, kad izađe na scenu kao tajfun, ona krši sve pred sobom! Opasna mala.

I Aleksandra Prijović joj se dopada - o njenom pevanju ima samo reči hvale, ali ipak prednost daje Mladenovićevoj.

- Prijovićka mi se sviđa, ali ona peva drugačije, smirenije... Ona peva kao ženski Šaban. Nema pesmu koju ne može da istrileriše, to sam jagledala, analizirala, poredila, svaka joj čast. Kad god izađe da peva, peva maestralno! Mirna je, za razliku od Mladenovićke koja je divlja, kao tigrica.

Na estradi vlada "cecijada", sve su rađene na isti kalup

Nada je decenijama prisutna na domaćoj estradnoj sceni, a ono što danas vidi često joj se ne dopada. Kaže, sve mlade pevačice trude se da kopiraju stil, izgled i pevanje Cece Ražnatović.

- Danas sve pevačice kopiraju Cecu... Ja Cecu obožavam, ali ove mlađe ne shvataju da ne mogu biti kao ona. Totalna „cecijada“, to je nenormalno više! Sve su Cece - kaže Nada, koja ne podržava to što mlade pevačice po svaku cenu idu kod estetskih hirurga i menjaju svoj lični opis.

- Danas je došla era svega toga, takvo je vreme. Gledajte Zoricu Brunclik, gledajte Vesnu Zmijanac kako je izgledala u to vreme bez operacija, ljudi moji... Samo pogledajte naše slike, pa to je mlado, čedno, a ovo danas ne mogu da shvatim. Ne vidim da toga ima toliko sa strane, samo u Srbiji. Sve su rađene na isti kalup, svi liče, to sam ja davno rekla.

I dalje zategnuti odnosi s Rokvićem, Kebu "kulira" na Instagramu

Sa Marinkom Rokvićem, sa kojim se žestoko posvađala prošle godine u jednoj TV emisiji, još uvek se nije pomirila. Ipak, rado se čuje s njegovim sinom Nikolom, a kaže da je samo pitanje trenutka kada će se pomiriti s Marinkom.

- Rekao mi je Nikola:“Ti znaš koliko ja tebe volim, koliko volim tvoje pesme, moramo da se vidimo, ti si moja omiljena drugarica“. Marinko i ja se nismo pomirili, ali meni je žao što je do svega toga došlo, to je sve tako bezveze ispalo... Ma, mislim da je on hteo da napravi neku zvrčku u emisiji, da se našali sa mnom, ali to je sve otišlo dođavola jer sam se ja mnogo potresla, pogubila... Ja sam to emotivno doživela. Nismo se posle toga čuli... Sreli smo se na jednom snimanju samo, sedeli za istim stolom. Ma, da vam ne pričam od kad se mi znamo, koliko smo zajedno radili, proputovali, prošli svega... Znam kako diše i on zna kako ja dišem, maltene iz klinačkih dana, ali odmah da vam kažem – među nama nikada ništa nije bilo. Mislim da ćemo progovoriti opet spontano, već pri prvom susretu, ali ja se ne ljutim.

I sa Kebom se svojevremeno "pokačila" na Instagramu, jer je nije lajkovao.

- Sad Kebu više i ne lajkujem (smeh). Vidim tamo nešto da luduje na Instagramu, ali ja neću više da ga lajkujem. Ali, nisam ga otpratila (smeh).

Autor: D.T.